Dépôt des dossiers de candidature : Clôture de l’opération aujourd’hui

Il ne reste donc que quelques heures pour l’ensemble des formations politiques qui prennent part aux élections du 4 mai 2017 pour boucler leurs listes de candidature. Cette tâche, qui n’est pas de tout repos, est déjà rondement accomplie par nombre de partis, notamment le Front de libération nationale (FLN) et le Rassemblement national démocratique (RND). Même si à l’heure où nous mettons sous presse, le doyen des formations politiques n’a pas encore officiellement dévoilé ses listes, des informations relayées par certains titres de la presse nationale rapportent, cependant, que pas moins de sept membres du gouvernement seraient «têtes de liste».

Il faut dire également que pas plus tard que dimanche dernier, le secrétaire général du FLN, M. Djamel Ould-Abbès, a affirmé qu'aucun ministre issu de son parti n'a retiré sa candidature aux élections législatives du 4 mai prochain.

Lors d'une conférence de presse, M. Ould-Abbès a indiqué que les ministres issus du parti en lice pour les prochaines élections législatives «n'ont pas retiré» leur candidature, affirmant qu’«il n'a obligé aucun ministre à se porter candidat sur les listes du FLN». Le SG du FLN a précisé que le seul ministre dont la candidature est exclue est le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, qui assure «plusieurs missions, dont l'intérim du ministère du Commerce», a-t-il dit. Par ailleurs, M. Ould-Abbès a relevé qu'en cas de victoire, lors des prochaines législatives, le poste du président de l'APN ne sera pas forcément occupé par la tête de liste du parti de la wilaya d'Alger. Aussi, et à la faveur de cette rencontre, le secrétaire général a également rappelé que la commission nationale élargie a examiné pas moins de 6.228 dossiers, dont plus de 600 dossiers concernent la wilaya d'Alger, avec 115 candidatures de femmes.

Pour ce qui est du RND, ce parti a finalisé l'opération de validation des listes de ses candidats aux élections législatives dans les 48 wilayas, ainsi que dans les 4 circonscriptions de la communauté nationale à l'étranger, comme indiqué, vendredi dans un communiqué du parti. Ces listes «ont été établies par les structures locales du parti et validées par le secrétaire général, Ahmed Ouyahia», note la même source, précisant que «sur les 462 candidats titulaires, 149 sont des femmes et 90 des jeunes de moins de 35 ans». Quant au profil des 52 têtes de liste, le RND cite «un ministre, 24 députés reconduits, 4 ex-sénateurs, 3 professeurs d'université, 8 cadres supérieurs au niveau des institutions de l'État, 7 issus du monde économique et 5 sont médecins, avocats ou ingénieurs».

Il convient de rappeler, dans ce contexte, que le retrait des documents nécessaires à la constitution des dossiers de candidature, ainsi que le dépôt ont débuté le 4 février dernier, selon le cas, auprès des services compétents de la wilaya ou pour les circonscriptions électorales à l'étranger auprès de la représentation diplomatique ou consulaire désignée à cet effet pour chaque circonscription électorale.



Toute une série de dispositions pour garantir une transparence maximum



Les documents en question se présentent sous la forme d'une chemise dossier comprenant un formulaire de déclaration de candidature, une notice de renseignements individuels, des formulaires de souscription de signatures pour les listes de candidats indépendants et les listes de candidats présentées sous l'égide d'un ou de plusieurs partis politiques ne remplissant pas les conditions édictées par l'article 94 de la loi organique relative au régime électoral. La remise de ces documents intervient, il faut le souligner, sur présentation par le représentant dûment habilité des postulants à la candidature d'une lettre annonçant l'intention de constituer une liste de candidats.

Aussi, la déclaration de candidature doit être accompagnée d'un dossier pour chaque candidat titulaire et suppléant figurant sur la liste, comportant des pièces justificatives. Ce dossier doit, ainsi, comporter une attestation d'accomplissement ou de dispense du service national, un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3), un certificat de nationalité algérienne, une photo d'identité, un extrait d'acte de naissance pour les candidats nés à l'étranger, une copie du programme de la campagne électorale pour les listes de candidats indépendants.

Il doit comprendre, également, une copie du procès-verbal de certification délivré par le président de la commission électorale de la circonscription électorale pour les listes de candidats indépendants et les listes de candidats présentées sous l'égide d'un ou de plusieurs partis politiques ne remplissant pas les conditions édictées par l'article 94 de la loi organique relative au régime électoral. Il est joint au dossier de candidature, une attestation de parrainage signée par le responsable dans le cas de présentation d'une liste de candidats sous l'égide d'un parti politique ou signée par les responsables des partis politiques, dans le cas de présentation de liste de candidats sous l'égide de plusieurs partis politiques (alliance).

Le ministère de l’Intérieur, qui avait mis en exergue l’ensemble de ces détails dans le communiqué relatif au retrait des documents nécessaires à la constitution des dossiers de candidature aux prochaines législatives, ainsi qu’au dépôt des dossiers, a également porté à la connaissance des postulants intéressés que la remise des documents nécessaires à la constitution des dossiers de candidature «s'effectue tous les jours de la semaine de 9h à 16h30 (sauf le vendredi)», et c’est dans ce même communiqué qu’il sera signalé que le dépôt des dossiers de candidature «s'achève 60 jours francs avant la date du scrutin, soit le dimanche 5 mars 2017 à minuit». Cette annonce, avait rappelé le ministère, fait suite à la signature par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, du décret portant convocation du corps électoral pour le 4 mai prochain en vue de l'élection des membres de l'APN, et en vertu de la loi organique relative au régime électoral.

Soraya Guemmouri