Union nationale des Femmes algériennes : Un Front national pour la défense de l’Algérie

L'Union nationale des femmes algériennes (UNFA) a appelé, lors d'un meeting populaire, organisé à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la femme, à œuvrer côte à côte avec l'homme à l'avènement d'un Front national solide pour la défense de l'Algérie contre les manœuvres qui la guettent.

«L'Algérie a aujourd'hui besoin de toutes ses forces vives, hommes et femmes», a déclaré, à cette occasion, la secrétaire générale de l'UNFA, Nouria Hafsi, mettant l'accent sur la nécessaire poursuite du parcours de lutte et de combat de la femme pour la protection du pays, «comme elle l'a toujours fait». Évoquant les différents efforts consentis par la femme algérienne pour arracher ses droits, Mme Hafsi a estimé que la femme a franchi des pas «importants» dans tous les domaines, notamment politique.

Mme Hafsi a souligné, dans ce sens, la place «remarquable»qu'occupe la femme, grâce à ses compétences aussi bien au niveau du Parlement et du gouvernement, qu'au sein des institutions sensibles, à l'instar des corps de la Sûreté nationale. Abordant les législatives du 4 mai prochain, Mme Hafsi a salué le rôle assigné à la femme, lors de ces échéances, ajoutant que la femme est aujourd'hui tête des listes, ce qui augure d'une augmentation du nombre de femmes parlementaires.

La secrétaire générale de l'UNFA a appelé, dans ce sens, les femmes algériennes à participer massivement aux prochaines élections qui sont, a-t-elle dit, «une étape décisive pour la préservation des acquis, la consolidation de la démocratie et la manifestation de la maturité politique du peuple algérien».

Affirmant, d'autre part, que ce meeting populaire est «un signe de reconnaissance et de gratitude» au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui, «partant de sa conviction que la patrie a besoin pour son édification de tous ses enfants, a permis à la femme algérienne d'avancer et de progresser». Elle a tenu, dans ce contexte, à réitérer «l'engagement» de l'UNFA au côté du Président de la République qui a permis à «l'Algérie, qui a enduré les affres du terrorisme sauvage, de renouer avec la sécurité et la stabilité», pour «la concrétisation du projet de la République, rêve de nos valeureux chouhada».

À cette occasion, une collection de tableaux réalisés par des artistes algériennes des quatre coins du pays a été offerte au Chef de l'État, reçue pour lui par le ministre de la Communication Hamid Grine, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mounia Meslem, et la ministre déléguée, chargée de l'Artisanat, Aïcha Tagabou.