Lutte anti-terroriste : 27 terroristes éliminés en février

La lutte anti-terroriste se poursuit, et les détachements de l’Armée nationale populaire continuent « inlassablement » de donner les coups de boutoir aux groupes terroristes à travers de nombreuses opérations menées à travers plusieurs régions du pays. C’était le cas durant tout le mois de février où le bilan porte sur l’élimination de 27 terroristes dont 14 à Bouira et 9 à Tizi-Ouzou, les autres ont été mis hors d’état de nuire à Illizi et Jijel. Ceci, nonobstant le fait que 4 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à Adrar et Relizane et 12 casemates et 18 caches pour terroristes ont été détruites.

Des performances qui dénotent de la «vigilance» et les valeurs « d'abnégation », de « dévouement » à la patrie, et de la ferme volonté des éléments de l'ANP et les différents corps de sécurité dans leurs efforts, visant à « faire régner » la sécurité, la sérénité et la stabilité dans notre pays, a toujours indiqué le ministère de la Défense nationale. Ces opérations ont permis de récupérer un véritable arsenal de guerre à travers un nombre important d’armes, dont 37 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un canon SPG-9, 18 roquettes SPG-9, calibre 73 mm, 4 Roquettes RPG-7, un lance-roquettes RPG-2, deux missiles Grad BM, deux mitrailleurs de calibre (14,5) mm, un mitrailleur de calibre (12,7) mm, un pistolet mitrailleur MAT-49 et un mitrailleur de type PKT. Les saisies ne s’arrêtent pas là et on compte à cet effet la récupération de deux fusils à jumelles de calibre (7.62x54) mm, et 4 mitrailleurs de type RPK, deux fusils à répétition, de trois mitrailleuses lourde de type Diktariov, un fusil de type MAS-36. Le bilan porte en sus sur la saisie d’un fusil à pompe, 5 fusils de chasse,

7 fusils à répétition, 10 fusils semi-automatiques de type Simonov, 2 pistolets automatiques de type Beretta, un fusil semi-automatique de type SKS, et trois paires de jumelles. Les forces de l’ANP ont récupéré par ailleurs plus de 12.400 balles, 14 chargeurs pour pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 15 chargeurs, 20 grenades et d’importantes quantités d’explosifs, d’obus et des outils de détonation. En outre, 8 mines et 12 bombes de confection artisanale ont été détruites et deux ceintures explosives découvertes.

Il convient de rappeler que lors du mois de janvier dernier, la lutte anti-terroriste a mis hors d’état de nuire 5 terroristes et l’arrestation de cinq autres, ainsi que de 28 éléments de soutien aux groupes terroristes. Par ailleurs, la découverte et la destruction de 46 casemates pour terroristes, la récupération de 23 armes de type kalachnikov, 39 fusils de différents types, 52 caisses de munitions, 5 caches de munitions, près de 1600 balles de différents calibres, 4 roquettes, deux lance- roquettes, deux mortiers.

À noter qu’en 2016, les opérations antiterroristes ont permis la neutralisation de 350 terroristes, dont 125 ont été abattus lors d’opérations de ratissage et une saisie d’importants lots d’armes et de munitions. On citera à ce propos 668 kalachnikovs, 48 fusils mitrailleurs, 35 fusils semi-automatiques dotés de lunettes de précision, 64 fusils semi-automatiques de type Simonov, ainsi que 792 grenades, 73 canons de fabrication artisanale et des produits chimiques pour fabriquer des explosifs. L’ANP a récupéré aussi 17 roquettes 57 mm hélicoptère, 338 roquettes pour RPG-7, 640 obus de mortier de différents calibres.

