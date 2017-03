60e anniversaire de l’assassinat de Mohamed Larbi Ben M’Hidi : Esprit patriotique et sens du sacrifice

L’Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP) a célébré, hier, en présence de son président-directeur général, Djamel Kaouane, le

60e anniversaire de l’assassinat d’une grande figure du nationalisme, Mohamed Larbi Ben M’Hidi. Cette célébration était ponctuée par un vaste programme et une série d’activités consacrées à ce héros de la lutte de libération. Un large public a assisté à la projection en LED d’un film sur le parcours du militant Mohamed Larbi Ben M’Hidi à la Grande Poste, sur écran géant offert gracieusement en cette occasion par une personne à l’APC. Ce film a capté l’attention d’une foule considérable, ravie de prendre connaissance même en l’espace d’une projection, de ce que fut le militantisme du défunt

martyr Larbi Ben M’Hidi.

C’était une opportunité de raviver les mémoires, surtout des jeunes gens qui étaient présents. Personne ne conteste que l’initiative prise par l’ANEP doit être encouragée par d’autres initiatives de ce genre, par d’autre associations, à titre d’exemple, afin d’attirer l’attention de nos concitoyens et de les sensibiliser toujours davantage et en permanence au sujet des artisans de notre indépendance. Face à des tentatives mesquines orchestrées par des gens malintentionnées, il convient de multiplier ces actions.

Fédérateur et rassembleur



Lors d’un débat sur Mohamed Larbi Ben M’Hidi qui a eu lieu à la librairie Chaib Dzair à Alger, animé par le journaliste, Mohamed Balhi, en présence d’un nombre important de personnes, M. Mohamed Balhi a mis l’accent sur certains points qui pourraient agir négativement sur notre histoire. L’orateur a cité particulièrement une conception de la narration de l’histoire qui privilégié l’aspect héroïque tout en négligeant une certaine subjectivité et l’aspect humain», alors qu’ils sont très importants pour une bonne compréhension des acteurs de la Révolution. C’est un point de vue qui mérite une analyse et intérêt. Cela dit, le conférencier a qualifié Larbi Ben M’Hidi de militant nationaliste à cause de son courage qui lui a permis de défier le colonialisme et la brutalité de l’armée française, qui traitait la société algérienne et nos combattants sans humanisme. Le martyr Larbi Ben M’Hidi n’a pas «fermé les yeux» devant les soldats français, en gardant son sourire en toute circonstance pénible. Il a gardé son sang froid et son courage face à l’adversité. Sa bravoure restera gravée pour l’éternité. Mohamed Balhi a évoqué aussi la dimension humaine de Larbi Ben M’Hidi qui aimait le théâtre, la lecture, le sport dont le football.

Hier, à la fin de la journée, aux alentours de 18h et en présence des personnes et des familles, les Scouts ont chanté l’hymne national et d’autres chansons patriotiques glorifiant la cause nationale, nos moudjahidine et Chouhada devant la librairie Chaib Dzair et 60 bougies aux couleurs de l’emblème national ont été allumées devant cette même librairie.

Hamza Hichem