Sétif : 50 projets touristiques validés

La wilaya de Sétif, de par les potentialités qu’elle recèle dans les domaines du tourisme culturel, d’affaires, climatique, sa position géographique qui lui confère un caractère stratégique au regard de son histoire, constitue sans nul doute, aujourd’hui, une destination touristique privilégiée consolidée par des ambitions fortes dans différents segments.

Dans ce contexte, la valorisation de cette destination favorisée par l’élaboration d’une stratégie de marketing et de communication, la promotion du produit thermal, l’aménagement d’espaces d’exposition de produits artisanaux et du terroir, la création de 14 pôles touristiques structurants à Sétif : Hamam Guergour, Hamam Sokhna et Djemila, ainsi que la mise en œuvre d’un plan de tourisme de qualité sont autant de paramètres qui président à la faveur de cette dynamique.

À ce titre, la wilaya de Sétif dont le parc hôtelier est passé de 31 hôtels en 1999 à 64 hôtels, dotés d’une capacité de 3933 lits, n’en est pas moins un riche potentiel dans le domaine du tourisme de cure thermale avec 10 établissements dont la qualité des eaux, à l’instar de celle de Hamam Guergour, est de renommée mondiale de par ses eaux radioactives. Un segment qui se porte bien, sachant que le nombre de curistes s’élevait à 515 711 durant l’année 2016, précise le directeur de wilaya Labidi el Wardi.

Au titre de l’investissement touristique et des mesures incitatives consenties par l’état, 50 projets touristiques ont été validés par le Calpiref . Treize ont déjà reçu l’accord de principe du ministère du Tourisme et de l’Artisanat, ajoute notre interlocuteur.

Un potentiel valorisé par une riche activité artisanale de cette région ; 2736 locaux relevants du programme du Président de la République ont été attribués à de jeunes artisans avec une aide de 66 millions de dinars pour 138 artisans, et 249 autres dossiers sont en phase de validation au niveau du ministère.

Dans le domaine du tourisme culturel, la ville romaine de Djemila et d’autres sites non moins importants, qui atteste des civilisations multiples dans cette région, sont autant de destinations prisées chaque année par de nombreux visiteurs.

F. Zoghbi