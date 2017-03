Sonatrach - ENI : Les explorations offshore à l’étude

En marge de la cérémonie de signature de convention entre la Sonatrach et la Direction générale des Forêts (DGF), relative au reboisement, le PDG de Sonatrach, M. Amine Mazouzi, a affirmé qu’un nouveau contrat d’exploration pour le gaz et le pétrole au large des côtes algériennes vient d’être signé par Sonatrach et l’italien Eni.

Ce nouveau partenariat d’exploration pétrolière et gazière en offshore est «en cours d’étude pour déterminer sa faisabilité qui demandera une ou plusieurs années d’études pour sa finalisation », a expliqué le premier responsable du groupe pétrolier algérien. Cette étude concernera « une ou deux régions du nord du pays, à savoir Oran et Bejaia », a déclaré le

P-DG de Sonatrach en réponse à une question de la presse. Selon lui, les explorations offshore s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie globale de Sonatrach. Néanmoins cela ne veut pas dire que «le groupe ne va pas s’investir davantage dans les explorations à l’intérieur et au nord du pays », ajoutera M. Mazouzi. Le groupe Eni prendra en charge les travaux d’exploration en partenariat avec Sonatrach, en vue de découvrir de nouveaux gisements en offshore. Il est également prévu que Sonatrach lance un programme complémentaire d’études pour l’évaluation du potentiel en hydrocarbures, en particulier dans les régions du nord de l’Algérie de l’offsore. Il y a lieu de signaler que la compagnie pétro-gazière, Sonatrach, a engagé depuis plusieurs années, des campagnes sismiques d'exploration de l'espace sous-marin algérien. Des études qui ont montré un potentiel assez intéressant pour que l'entreprise envisage de passer, rapidement, à la phase de développement. Les données sismiques offshores acquises l'année dernière concernent deux blocs d'exploration, dont un de 3.000 km², situé entre Béjaïa et Annaba, et un second entre Ténès (Chlef) et Mostaganem, de 2.000 km². Dans l’international, le groupe Sonatrach s’est associée au groupe norvégien, Statoil, dans l’exploration offshore en Egypte.

Mohamed Mendaci