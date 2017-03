Baccalauréat : Retrait des convocations à partir du 20 mai

Le site électronique de l’Office national des examens et concours sera ouvert à partir du 20 mai prochain, afin de permettre aux candidats scolarisés et libres de procéder au retrait des convocations à l’examen du baccalauréat.

En attendant cette date, plusieurs directions de l’éducation nationale ont annoncé que les candidats libres peuvent procéder au retrait de la convocation relative à l’examen d’éducation physique (sport) via le site « Sajelny » (inscris-moi en arabe). Cette opération a été lancée dans plusieurs wilayas mais n’est pas encore généralisée. L’opération concerne dans un premier temps les wilayas de Jijel, Djelfa, Oran, Ouargla et Guelma, et devrait s’étendre graduellement aux autres wilayas. Les candidats concernés peuvent également retirer leurs convocations auprès des directions de l’éducation des wilayas et recevront leurs convocations par voie postale. Une option offerte aux wilayas qui n’ont pas adhéré au service « Sajelny ».

Le ministère de l'Education nationale a dévoilé auparavant le calendrier des épreuves de l'examen du Baccalauréat session 2017 et distribué au niveau des lycées. Il prévoit de réduire le nombre de matières à deux par jour et débuter les examens à 9h au lieu de 8h. Les candidats au baccalauréat peuvent consulter le calendrier définitif de l'examen du baccalauréat qui a été publié dimanche par la tutelle et sera distribué dans les prochaines heures aux établissements d'enseignement secondaire à travers le pays.

La révision du calendrier des épreuves du baccalauréat, qui prévoit l'application de l'ancien système qui s'étalait sur cinq jours, intervient conformément à la "volonté des élèves en classes terminales" et se fera "progressivement".

Cette session du baccalauréat, qui s'étalera du 11 au 15 juin prochain, sera marquée par l'introduction de nouvelles mesures, notamment la réduction du nombre de matières à deux par jour au lieu de trois et l'entame des examens à 9h au lieu de 8h. Il a également été décidé de prolonger la pause entre deux examens à 1h30 au lieu de 30 mn et de réduire de 30 mn la durée de chaque examen en attendant de conformer ce dernier aux nouveaux horaires, a indiqué la ministre de l'Education nationale, Mme Nouria Benghebrit. Elle a assuré, dans ce sens, le maintien de deux sujets au choix dans chaque matière avec une demi-heure pour le choix d'un sujet.

Pour accompagner les élèves et leur assurer toutes les conditions de réussite, des adresses électroniques seront créées pour faciliter l'accès au site de l'Office national d'enseignement et de formation à distance (ONEFD) qui propose des cours de soutien gratuits. Mme Benghebrit a appelé les élèves à "se référer uniquement au site électronique officiel du ministère de l'éducation" et à ne pas prendre en compte les informations publiées par d'autres sites. Elle signale, en outre, que toutes les mesures seront prises pour assurer la sécurité de l’examen et mettre en confiance les lauréats du baccalauréat. «Cette année, le bac verra une plus grande clarification au niveau des sujets et des attendus. Une circulaire en rapport est déjà sur le terrain afin que les élèves puissent être informés suffisamment tôt», a expliqué la ministre, soulignant que les mesures anti-fraudes prises cette année sont d’ordre technique, organisationnel, pédagogique et sécuritaire. Dans ce cadre, son département mènera une campagne de sensibilisation en direction des élèves sur les peines encourues en cas de délit flagrant de fraude,

Salima Ettouahria