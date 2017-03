Installation de la coordination du réseau algérien des écoles associées à l'UNESCO : 300 établissements concernés

« Pour constituer le réseau des écoles associées à l'UNESCO, les directions de l'éducation ont été instruites à l'effet de désigner, dans un premier temps, 2 écoles primaires, 2 collèges et 2 lycées, parmi les plus performants, pour constituer les premières mailles de ce réseau qui sera composé au départ de 300 écoles associées », tels sont les propos annoncés par la ministre de l’éducation nationale.



Mme Nouria Benghebrit qui a présidé hier les travaux du séminaire national de mise en place du nouveau réseau algérien des écoles associées de l’UNESCO, qui s’est déroulé au lycée Aicha d’Hussein-Dey, a exhorté la coordination du réseau algérien à étudier et participer à l'enrichissement du projet de stratégie et du plan de travail qui sont proposés à ces établissements, ainsi que le projet de charte du réseau des écoles associées et des clubs UNESCO.

Cette opération, la première du genre en Algérie, vise à doter les coordinateurs des 48 wilayas d'outils de travail pédagogiques, méthodologiques et organisationnels nécessaires à l'encadrement des projets et actions liés aux préoccupations universelles de l'Unesco.

Dans son allocution, la ministre a fait savoir que « l'intérêt principal de cette démarche est de faire connaitre et faire émerger les activités de ces écoles en tant qu'échantillon représentatif de la participation et de l'intérêt portés par nos élèves et nos enseignants », a-t-elle expliqué .

Elle a révélé dans ce sens que la création des « écoles associées» permettra de « développer le cadre de l’enseignement » et de vivre une nouvelle expérience en matière de mondialisation, de transparence, d’ouverture sur le monde et de citoyenneté ».

Pour contribuer à la réalisation de cet objectif, M. Benghebrit, en sa qualité de présidente de la commission nationale pour l'UNESCO, s'appuie sur les projets pédagogiques initiés par les établissements scolaires en concordance avec les idéaux et les principes que nous partageons avec l'UNESCO. « Il appartient donc aux coordinateurs de wilayas d'assurer l'animation, l'information et la formation des acteurs du réseau d'écoles et des clubs, et ce, en coordonnant leurs travaux en liaison avec la commission nationale pour l'UNESCO » a-t- elle dit.

Dans cette optique, Mme Benghebrit a mis en avant le fait que l'Algérie a actualisé depuis une année sa réglementation par la promulgation du décret exécutif n°16-67 en date du 16 février 2016, portant réorganisation de la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture.

Elle a rappelé que notre pays a entrepris une réforme de son système éducatif depuis 2002-2003 qui a porté sur toutes les composantes du système éducatif, notamment la refonte des programmes d'enseignement bénéficiant d'un accompagnement et de deux programmes d'appui technique assurés par l'UNESCO.

Dans ce cadre, elle souligne que la réforme du système éducatif se poursuit dans la perspective d'assurer un accès équitable à l'enseignement et à son développement qualitatif. « Aujourd'hui le processus de réforme a entamé l'actualisation de la refonte de ses programmes d'enseignement. « Les efforts du secteur se poursuivent inlassablement sur tous les plans. Ces derniers qui sont l'expression de la volonté politique des plus hautes autorités du pays ne sont pas limités à l'échelle nationale » a précisé la ministre. D’autre part, elle a indiqué que le gouvernement compte à travers les attributions de la commission nationale «encourager et promouvoir les initiatives à caractère éducatif, scientifique et culturel ainsi que les idéaux de compréhension mutuelle entre les peuples, en les exhortant notamment «à constituer un réservoir d'expertise de haut niveau et à exercer sur le plan national un rôle d'information, de consultation et d'évaluation, liés aux domaines de compétence de l'UNESCO, d'inscrire les orientations sectorielles, en droite ligne, dans ses activités et contribuer à renforcer les capacités des départements ministériels bénéficiaires ; d'assurer, en étroite collaboration et coordination avec les services du ministère des Affaires étrangères, la représentation et la présence permanente de l'Algérie au sein de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) »a-t-elle détaillé .

Il est à noter que ces éléments communs à l'humanité figurent déjà, sous divers aspects dans les programmes officiels nationaux. Aussi, il est attendu de développer davantage la compréhension de ces variétés de thèmes par la dynamisation et la promotion de la réflexion, la communication. Mais l'essentiel, estiment les experts, réside dans les échanges entre établissements à travers de bonnes pratiques pédagogiques, des activités culturelles et par l'usage approprié des technologies de l’information et de la communication.

Sarah A. Benali Cherif

--------------/////////////////

Formulaire de vaccination en milieu scolaire: « Une pratique normale »



« La campagne nationale de vaccination contre la rougeole, la rubéole et le syndrome rubéoleux congénital qui sera lancée en milieu scolaire du 6 au 15 mars 2017, est une pratique normale et routinière du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière »a affirmé

Mme Nouria Benghebrit en réponse à une question sur l’inquiétude des parents à propos des formulaires distribués dans les établissements L’opération concernera les enfants issus des cycles primaire et moyen fréquentant les établissements publics et privés, soit près de 7 millions d'élèves, et ce « quel que soit leur statut vaccinal antérieur », explique la ministre. L'enjeu étant, a-t-elle indiqué, d'assurer « la meilleure protection » des enfants et de futures mamans contre la rougeole et la rubéole et permettre à l'Algérie d'être parmi les premiers pays de la région à « éliminer » ces maladies. La campagne, précise la ministre, sera engagée conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et à l'avis du Comité technique des experts de la vaccination.

S.A.B.C

--------------/////////////////

« Une commission pour recenser les élèves dans les écoles coraniques »



«Dans le cadre d’une stratégie nationale intégrée pour le développement de la petite enfance et de sa protection, le ministère de l’éducation nationale mène une action conjointe pour le recensement des enfants de 4 et 5 ans inscrits au niveau des classes créées dans les différentes mosquées et écoles coraniques », a affirmé Mme Benghebrit en marge du séminaire national de mise en place du nouveau réseau algérien des écoles associées de l’UNESCO. En effet, la ministre a fait savoir qu’un cahier de charges est en phase d’élaboration dont l’objectif est le suivant : « obtenir le label du préscolaire ». « Il faut pouvoir prendre en charge la dimension pédagogique qui obéit aux programmes afin de l’appliquer dans les établissements de l’éducation nationale» a-t-elle précisé. La ministre a tenu à souligner que le nombre d’enfants dans les écoles coraniques « est important ». « L’école coranique continuera à jouer son rôle avec une valeur ajoutée, mais celle-ci doit appliquer le programme exigé par la ministre de l’éducation », a-t- elle rassuré.

S.A.B.C