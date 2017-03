Basketball : Division nationale A (dames - 10e J) : La logique respectée

Pas de surprise enregistrée lors de la 10e journée de la division nationale A dames jouée dans sa totalité vendredi après-midi.

Une journée dominée par l’affiche qui se jouait à Hydra entre le leader le GS Pétroliers et son poursuivant, la surprenante équipe du MT Sétif. Un duel qui promettait même si les Pétrolières avaient les faveurs des pronostics vu la richesse de leur effectif et le début de saison époustouflant qu’elles ont effectué. L’enjeu de ce duel de la 10e journée était la première place difficile à acquérir pour les dauphines qui ont eu une seule défaite cette saison face à leur adversaire du jour lors de la phase aller. Les protégées de Sofiane Boulaya ne se sont pas posé trop de questions pour dominer les Sétifiennes en les battant par 35 points d’écart. Un résultat qui confirme la suprématie d’un groupe qui a l’intention de tout rafler cette saison. L’équipe sétifienne quant à elle attendra son heure pour décrocher le titre tant espéré.

Le score le plus impressionnant de cette journée est à mettre à l’actif des Husseindéennes qui sont allées dicter leur loi chez les Saidis classées dernières de la division nationale dames. Un écart de 70 points (28/98) qui en dit long sur la différence de palier qui existe entre les deux formations. Déplacement bénéfique également pour les Olympiennes qui essayent petit à petit de retrouver leur niveau avant le début des play-offs. Les filles de Nadia Tamoud sont revenues avec les points de la victoire de chez les Bordjiennes (41/62). Un succès qui leur permet de rester à 4 longueurs des Pétrolières. De même pour les Koubéennes qui ont pris l’ascendant sur les Batnéennes pour occuper le troisième rang derrière le GSP et le MT Sétif.

Mokhtar Habib



Résultats

RC Bordj Bou Arréridj - OC Alger 41-62

GS Pétroliers - MT Sétif 78-43

USA Batna - JF Kouba 48-65

MC Saïda - Hussein-Dey Marine 28-98