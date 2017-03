FIFA : L’arbitrage vidéo dès 2018

Le président de la Fifa Gianni Infantino a jugé "réaliste" la mise en place de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) pour la Coupe du monde 2018, a-t-il déclaré vendredi à Londres à l'issue de l'assemblée générale de l'International Board (Ifab), l'organisme garant des règles du football. "C'est notre but, mais évidemment, avant que nous puissions utiliser le VAR à la Coupe du monde 2018, il faudra que l'Ifab donne son feu vert en mars (2018)", a expliqué Infantino, présent en tant que représentant de la Fifa, jugeant l'objectif "réaliste après l'expérience de la Coupe du monde des clubs en décembre" 2016. Le VAR "montre des signes encourageants", a estimé Infantino.

"Les petits contretemps que nous avons pu constater sont liés au manque d'entraînement des arbitres. Ils pourront prendre les décisions bien plus vite quand ils seront habitués à l'utiliser", a continué le président de la Fifa. "Cette année, nous allons le tester avec tous les arbitres candidats pour la Coupe du monde. Nous allons organiser deux séminaires pour les entraîner", a-t-il dit. "Je suis très confiant.

La chose positive avec le VAR, c'est qu'il n'y a pas de chose négative", a conclu le dirigeant sur le sujet de l'arbitrage vidéo, qui sera mis en place lors de la Coupe des confédérations en Russie et au Mondial des moins de 20 ans en Corée du Sud.