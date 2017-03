Handball : Coupe arabe des vainqueurs de coupe : Cinq clubs algériens à la 13e édition à Hammamet

Neuf équipes masculines arabes dont trois algériennes et quatre clubs féminins, parmi eux le GS Pétroliers et le HBC El Biar, prendront part à la 13e coupe arabe des clubs vainqueurs de coupe de handball, organisée par l'AS Hammamet du 21 au 31 mars, a indiqué l'Union arabe de handball jeudi.

Les trois clubs algériens masculins sont le CR Bordj Bou Arréridj, le MC Saïda et le GS Pétroliers. Outre les trois équipes algériennes, six autres clubs ont confirmé leur participation à cette compétition: l'AS Hammamet, club organisateur, le HB Jammel, CS Sakiet Ezzit (Tunisie), Al-Ahly (Arabie Saoudite), Al-Chorta (Irak) et Ahly Tripoli (Libye), a précisé le président de la commission des compétitions de l'Union arabe de handball, Ridha Manai. Chez les filles, les équipes engagées sont le Club Africain et l'ASF Sfax (Tunisie) ainsi que le GS Pétroliers et le HBC El Biar (Algérie). Le tirage au sort des rencontres sera effectué le 19 mars.

La cérémonie de signature du protocole d'organisation de cette 13e édition s'est tenue mardi à Hammamet en présence du club organisateur et des représentants de l'Union arabe et de la Fédération tunisienne de la discipline.