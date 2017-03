Athlétisme : 2e édition du Championnat national interunités (Gendarmerie Nationale) : La quatrième Région haut la main

Le championnat national inter-unités d’athlétisme de la Gendarmerie nationale, dans sa deuxième édition, s’est clôturé mardi dernier, au stade Dridi-Mokhtar d’El Hadjar, dans la wilaya d’Annaba, avec la consécration de la Quatrième Région d’Ouargla par équipes, a-t-on appris auprès du chargé de communication de ce corps constitué, la lieutenant Rachida Aïb. Les athlètes de la Région de Ouargla ont réussi à briguer la plus haute marche du podium après avoir coiffé au poteau ses deux principaux rivaux, en l’occurrence la Deuxième Région d’Oran et la Première de Blida. C’est le chef de groupement de la wilaya d’Annaba, le colonel Toufik Dergaoui, qui a présidé la cérémonie de clôture, en présence du chef de la sûreté de wilaya, le commandant de secteur de l’ANP ainsi que les cadres de la ligue d’athlétisme, a précisé la même source. Ce dernier s’est réjoui de partager cet évènement sportif avec l’ensemble des athlètes de différentes unités de la Gendarmerie nationale, estimant que ce genre de compétitions les motivent pour travailler encore plus et remporter d’autres consécrations à l’échelle nationale et continentale.

Cette deuxième édition, qui s’est ouverte lundi dernier, a vu la participation de pas moins de 150 athlètes représentant l’ensemble des Régions à l’échelle nationale, avec la programmation de plusieurs épreuves dans cette discipline. L’objectif primordial de ce rendez-vous sportif, c’est de promouvoir les valeurs physiques des éléments de la gendarmerie nationale et d’élever leur niveau quant à leur disponibilité au même titre que les différentes unités. Pour ce qui est de l’organisation, de l’avis des participants, elle était impeccable, et le grand mérite revient au commandement de la Cinquième Région de Constantine qui n’a pas ménagé ses efforts pour le déroulement de cette compétition dans de bonnes conditions pour la seconde année consécutive.

B. Guetmi



Les résultats techniques :

Epreuve du 100 m:1er, Ilyes Bouzid (2e Région), 2e, Hamza Belhouchet (Garde Frontières), 3e, Laid Khelifi (6e Région)

400 m:1er, Abdeljalil Ghazali (3e Région), 2e, Kamel Chebah(4e Région), 3e, Mohamed El Fadha (5e Région)

800 m/1er Bekkar Ben Mohamed (2e Région), 2e Ouari Dahou (5e Région), 3e, Abdelkader Seddiki (GF)

1500 m /1er Samir Slamani (1ère Région), 2e Abdelhak Isaadi (GF), 3e Bekkar Ben Mohamed(2e R)

3000 m/1er Samir Slamani (1ère R), 2e Mouaad Babouri (5e R), 3e, Kamel Dali (4e R)

5000 m/1er Kamel Dali (4e R),2e Hamza Merzougui (1ère intervention), 3e, Mounir Amrouche (GF)

Saut en longueur /1er Ouassim Chenouka (4e R), 2e, Ilyes Bouzid (2e R), 3e Zohir Leftini (CI Ain M’lila)

Lancer Poids /1er Redoune Idourane (4e R), 2e Alla Eddine Chaalal (GF), 3e Sayam Hadache Mohamed (5e R).