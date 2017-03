Ligue 2 (23e journée) : Le PAC toujours intraitable

Doucement, mais sûrement, le Paradou Athlétic Club poursuit son chemin vers l'accession. A l'occasion de la 23 journée, disputée ce week-end, le leader a encore frappé. Les protégés du technicien espagnol Josep Maria Nogués se sont offert cette fois- ci le Widad de Boufarik (3-0). Une formation minée par une crise financière, qui a nettement freiné son élan après un bon début de saison. Dans cette partie à sens unique, les locaux se sont facilité la tâche en ouvrant rapidement la marque par l'incontournable Méziani (8'). Droueche double la mise sur penalty (65'), avant que Meziani ne signe son doublé du jour. Alors que le PAC continue de planer sur le championnat, le WAB s'enfonce un peu plus dans le bas du tableau. De son côté, l'USM Blida à pris le meilleur sur l'US Biskra dans l'affiche de la journée. Les protégés de Zane se sont imposés par un score étriqué, dans une rencontre très disputée. L'unique réalisation de la partie est a mettre à l'actif de Abed (31'). A noter que les visiteurs ont pratiquement joué la seconde période à dix après l'expulsion de Allati pour un second carton (57'). Par ailleurs, la JSM Skikda, qui était au pied du podium, a été tenue en échec (2-2), à domicile, par la modeste formation de l'AS Khroub, en position de second relégable. Les coéquipiers de Cheniguer ratent ainsi une bonne opportunité de revenir dans la course. Dans le choc des outsiders, le MC Saida et le CA Bordj Bou-Arreridj se sont neutralisés au terme d'une partie très serrée (1-1). Madouni avait ouvert la marque pour les visiteurs, en début de seconde période (46'), alors que Sohbi a permis au Mouloudia local d'arracher le point du nul à l'heure du jeu, pratiquement. Dans le bas du tableau, le MC El Eulma à été accroché par l'ASM Oran (0-0). Pour sa part, la lanterne rouge a mis fin à la belle série d'invincibilité du Ghali de Mascara. Le RC Arbâa a disposé du GCM par le score de 2 buts à 0. Une victoire qui redonne espoir aux camarades du vétéran Ouznadji.

R. M.