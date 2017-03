Omar Belatoui démissionnaire

Le MC Oran s'apprête à changer d'entraîneur. Alors que le club oranais faisait office, cette saison, de référence en matière de stabilité, en ce sens que contrairement aux saisons précédentes, il a su conserver un seul entraîneur jusqu'ici, les mauvaises habitudes ont fini par reprendre le dessus, avec le départ annoncé d’Omar Belatoui.

Sous pression depuis la reprise, le technicien a annoncé sa démission à l'issue du nul concédé à domicile, vendredi, face au CA Batna (0-0). En effet, l'ex-défenseur international a déclaré aux dirigeants que c'était son dernier match et qu'il fallait qu'on lui cherche d'ores et déjà un successeur. Pour le moment, l'on ne sait pas si c'est une déclaration faite sous le coup de la déception, ou elle est irrévocable, mais les faits sont là. Le MCO n'arrive plus à gagner depuis le début de la phase retour et Belatoui se savait menacé. Il avait d'ailleurs déclaré ouvertement que ses jours à la tête de la barre technique de l'équipe d'El Hamri étaient comptés. Il avait néanmoins bénéficié d'un sursis entre-temps grâce au nul imposé à l'USMH lors de la journée précédente. Il se pourrait, néanmoins, que la direction du club refuse la démission de Belatoui et le convainc de continuer, surtout que le MCO a réalisé une saison honorable en somme. Cinquième au classement, le MCO a gagné sept matches, en a perdu quatre et fait dix matches nuls sous l'ère Belatoui. Un bilan plus ou moins positif. Il est vrai que le parcours du MCO durant la phase aller a fait naître chez certains supporters oranais l'ambition démesurée de jouer le titre, mais la place qu'occupent les coéquipiers de Nessakh présentement est loin d'être confortable. En tous les cas, Omar Belatoui et les dirigeants du MCO ont la journée d’hier samedi pour méditer cette situation et décider de la suite à donner à la collaboration avec ce technicien.

Amar B.