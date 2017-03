Boxe, Dopage : Le Russe Povetkin suspendu

L'ancien champion olympique russe, Alexander Povetkin, contrôlé positif au meldonium au printemps 2016 a été suspendu par la Fédération internationale de boxe (CMB) "pour une durée indéfinie", a précisé l'instance dans un communiqué. La sanction, rendue publique, s'accompagne d'une amende de 250.000 USD, et annule une décision précédente du CMB, qui avait refusé de suspendre ce boxeur en août 2016, faute de preuves. A l'époque, le WBC avait estimé qu'il était "impossible de prouver scientifiquement qu'Alexander Povetkin ait ingéré du meldonium après le 1er janvier 2016", date à laquelle cette substance a été inscrite sur la liste des produits dopants par l'Agence mondiale antidopage (AMA). Mis au point dans les années 1970 en ex-URSS, ce médicament censé améliorer la résistance à l'effort est vendu uniquement dans les pays de l'Est de l'Europe. En décembre, à la veille de disputer le titre intérimaire de champion WBC des lourds contre le Canadien Bermane Stiverne, Povetkin a été de nouveau contrôlé positif, cette fois à l'Ostarine, un stéroïde anabolisant, et c'est à cette occasion qu'il a été temporairement suspendu. Après quoi, le CMB a décidé de réviser son jugement de 2016, arguant cette fois de "la preuve que M. Povetkin a ingéré du meldonium après le 1er janvier 2016". Il précise toutefois que le boxeur de 37 ans, qui avait empoché la médaille d'or aux jeux Olympiques d'Athènes-2004, pourra lui demander sa réincorporation au bout d'un an. En 2016, des dizaines de sportifs, en majorité de nationalité russe, ont été contrôlés positifs au meldonium. La plupart d'entre eux ont vu leur suspension provisoire levée, car des doutes sont apparus sur le temps nécessaire à l'élimination du produit par le corps, à l'exception notable de la joueuse de tennis Maria Sharapova, qui a avoué et écopé d'une suspension de deux ans. Les échantillons qui se sont révélés positifs pour Alexander Povetkin avaient été prélevés en avril 2016, peu de temps avant le combat qui devait l'opposer au champion américain des poids lourds WBC Deontay Wilder et finalement suspendu.