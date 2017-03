Italie, matches truqués : Armando Izzo risque six ans de suspension

Armando Izzo, défenseur central du Genoa, risque six ans de suspension pour sa participation présumée à une affaire de matches truqués, selon les réquisitions de l'instance disciplinaire de la fédération italienne de football vendredi. L'affaire avait commencé en mai 2016 quand une dizaine de membres d'un groupe de la Camorra, la mafia napolitaine, avaient été arrêtés dans le cadre d'une enquête sur des paris et des matches truqués en Série B, la deuxième division italienne. L'enquête portait notamment sur deux matches de Série B de la saison 2013-2014 - Modène-Avellino, le 17 mars 2014, et Avellino-Reggina, le 25 mai 2014 - dont les résultats pourraient avoir été arrangés après l'intervention des mafieux. Armando Izzo était alors joueur à Avellino. Le joueur de 24 ans né à Naples a rejoint le Genoa et la Série A la saison suivante, en 2014-2015. Il fait partie des bons défenseurs centraux du championnat d'Italie et a été appelé à deux reprises en équipe d'Italie sans avoir pour l'instant porté le maillot de la Nazionale. "C'est un coup de massue et je ne m'y attendais pas. La vérité éclatera mais pour l'instant je vis un cauchemar. J'ai peur de tout perdre, l'équipe nationale et mes fils", a réagi le joueur.