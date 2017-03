Barcelone : Wenger pas intéressé

Arsène Wenger n'est pas intéressé par le poste d'entraîneur du FC Barcelone pour la succession de Luis Enrique, a déclaré l'entraîneur français jeudi, tout en reconnaissant que son avenir à Arsenal était toujours en suspens. Après la victoire de Barcelone 6-1 contre Gijon mercredi, Luis Enrique a annoncé qu'il quitterait ses fonctions à la fin de la saison. Le contrat de Wenger (67 ans), à la tête des Gunners depuis plus de 20 ans, expire à la fin de la saison et le Français doit prendre une décision sur une éventuelle prolongation ce mois-ci ou le mois prochain. Il a toujours répété que sa préférence serait de rester à Londres. Interrogé sur son intérêt pour le poste d'entraîneur au Camp Nou, il a déclaré : "Non, ma préférence a toujours été la même et elle le restera. Je ne cherche pas de postes dans d'autres clubs", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse au centre d'entraînement d'Arsenal. Arsène Wenger se retrouve une fois encore sous le feux des critiques après la déroute d'Arsenal face au Bayern (5-1) en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Malgré son affection pour le club, il assure qu'il ne laissera pas ses sentiments entrer en compte dans sa décision. "Cela fait vingt ans que je suis là et j'ai eu plusieurs fois l'occasion de partir, donc je ne pense pas avoir à vous convaincre que ma préférence a toujours été Arsenal", a-t-il insisté. "Mais bien sûr, je suis assez objectif et lucide pour prendre la meilleure décision pour moi-même et pour le club. Le club est libre de prendre la décision qu'il veut et je la respecterai", a-t-il ajouté.