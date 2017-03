Fédération algérienne d’haltérophilie : Trois candidats à la présidence et 15 au bureau exécutif

La commission de candidatures de la fédération algérienne d'haltérophilie (FAH), a validé les dossiers de trois postulants à la présidence de l'instance fédérale et quinze au bureau exécutif dont une femme, en prévision de l'AG élective, prévue jeudi le 9 mars (9h30) au centre sportif Sveltesse de Chéraga (Alger), a appris l'APS jeudi auprès du secrétaire général de la FAH. "La commission a validé trois dossiers pour le poste de président et quinze pour le bureau fédéral dont celui d'une femme qui sortira d'office dans les urnes (puisqu'elle sera l'unique femme candidate)", a précisé le SG, Youcef Chekri, ajoutant que les quinze candidats concourront pour les sept places du BF (la 8e reviendra à la femme candidate). Les trois candidats pour la présidence de la FAH sont : le président sortant, Aziz Brahimi, l'ancien président (2008-2012), Abdelaoui Larbi et le président de la ligue de Mascara. "On attendra la validation des différents dossiers par la commission concernée au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), pour entamer les préparatifs de l'AG élective et convoquer les personnes mandatées pour le vote", a expliqué le SG de la fédération. Les 41 membres aux voix délibérateurs (20 clubs, 12 ligues et les 9 membres du bureau sortant) auront à élire, séparément, le président et les huit membres du bureau exécutif pour le mandat olympique 2017-2020, conformément aux statuts de la fédération.

Concernant la représentation féminine au bureau fédéral comme exigé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, Chekri a indiqué que les "statuts de la fédération ne prévoient pas cette présence, mais la candidate sera tenue, tout d'abord, de démissionner de son poste de responsabilité si elle est élue".