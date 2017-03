Euro-2024 : Clôture des candidatures

La phase de candidatures à l'organisation du championnat d'Europe de football (Euro-2024) a pris fin vendredi à 17h00 (GMT) alors que seuls deux pays, la Turquie et l'Allemagne, ont jusqu'alors confirmé leur candidature. Vendredi, selon une source proche de l'UEFA, aucun autre pays n'avait fait acte de candidature. La Fédération allemande (DFB) avait confirmé fin janvier que l'Allemagne se porterait candidate à l'organisation de l'Euro-2024. Le président de la Fédération turque (TFF), Yildirim Demirören, avait fait de même le 15 février. Déjà candidate à l'organisation de l'édition 2020 de la compétition, la Turquie s'était rétractée pour se concentrer sur 2024. Fin février, quatre pays scandinaves (Danemark, Suède, Finlande, Norvège), qui souhaitaient présenter une candidature commune, avaient renoncé. L'UEFA annoncera officiellement le 10 mars les candidatures retenues. Les dossiers de candidature devront ensuite être transmis au plus tard le 27 avril 2018 et le pays hôte sera choisi en septembre 2018. Le tournoi 2024 se déroulera sur 9 à 10 stades, dont 2 à 3 devront disposer d'une capacité minimum de 50.000 spectateurs et l'un d'au moins 60.000 spectateurs. Trois autres stades devront pouvoir accueillir 40.000 spectateurs minimum et les autres 30.000 spectateurs. Après l'Euro-2016 organisé en France et remporté par le Portugal, l'Euro-2020 se déroulera dans 13 villes d'Europe, avec les demi-finales et la finale au stade de Wembley à Londres. Si la Turquie est retenue par l'UEFA pour 2024, ce sera le plus grand événement sportif jamais accueilli par ce pays qui a déjà postulé trois fois pour accueillir un Euro. La défaite d'Istanbul face à Tokyo pour l'organisation des jeux Olympiques 2020 avait été vécue comme un traumatisme par la Turquie et une humiliation par le gouvernement. De son côté, l'Allemagne n'a plus accueilli d'Euro depuis 1988. A cette époque, le tournoi se jouait à huit équipes et l'Allemagne était encore divisée en deux pays (la RFA et la RDA communiste) séparés par le Rideau de Fer et le Mur de Berlin. Les Pays-Bas avaient battu l'URSS en finale (2-0). La dernière compétition sportive majeure organisée en Allemagne a été le Mondial-2006.