Haltérophilie : Le président de la FIH satisfait de sa visite

Le président de la Fédération internationale d'haltérophilie (FIH), le Hongrois Tamas Ajan, s'est félicité de l'apport de l'Algérie dans le développement de la discipline en Afrique et dans le monde arabe, lors d'une rencontre avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould-Ali.

Ce dernier a reçu au siège de son département à Alger une délégation de la Fédération internationale d'haltérophilie, conduite par Tamas Ajan, en présence du président réélu de la Confédération africaine d'haltérophilie (CAH), le Libyen Khaled Mehalhal et son vice-président, l'Algérien Abdelaziz Brahimi. Les présidents des instances internationale et continentale ont exprimé "leur satisfaction quant à l'apport de l'Algérie dans le développement de l'haltérophilie en Afrique et dans le monde arabe, exprimant leur volonté de renforcer les relations de coopération avec la Fédération algérienne", a indiqué jeudi dernier un communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports. Les deux hommes ont renouvelé, à cette occasion, leur soutien à l'Algérie dans le cadre de l'organisation des prochains Jeux africains de la jeunesse (JAJ) prévus en 2018, ajoute-t-on de même source. De son côté, M. Ould Ali s'est félicité du déroulement à Alger des travaux des assemblées générales ordinaire et élective de la CAH "en signe de soutien au développement de cette discipline en Algérie et les résultats honorables réalisés sur le plan continental et international par les sportifs algériens". Khaled Mehalhal a été réélu à la tête de la CAH pour le mandat olympique 2017-2020, lors du congrès tenu mardi à Zéralda (Alger).

Pour sa part, le président de la Fédération algérienne d'haltérophilie, Abdelaziz Brahimi, a été réélu au bureau exécutif de l'instance africaine. Il exercera comme vice-président de la Confédération africaine durant le prochain mandat.