Grand Angle : Rendez-vous pour un 5e round

Le conflit syrien entrera dans une dizaine de jours, plus exactement le 15 mars prochain, dans sa septième année. Un conflit qui perdure, car il s’est complexifié au fil des ans, du fait de l’implication d’acteurs autres que Syriens. L’ONU, qui parraine le processus de négociations, pousse les belligérants à s’asseoir autour d’une table pour amorcer un véritable dialogue, en vue de parvenir à un règlement politique à ce conflit meurtrier et destructeur. Malgré les échecs ou les avancées minimes dans le meilleur des cas, qui ont sanctionné les quatre rounds, l’ONU refuse de baisser les bras. L’émissaire onusien, parfaitement conscient que la crédibilité de son organisation est engagée d’une part et qu’il ne peut avoir d’autre alternative, d’autre part, revient à chaque fois à la charge pour tenter d’amener le gouvernement syrien et l’opposition à conclure cet accord qui donnerait l’opportunité à la Syrie de tourner cette page douloureuse de son histoire et d’en ouvrir une nouvelle. Ce vendredi, les belligérants syriens réunis à Genève pour la quatrième fois se sont quittés, après une semaine de discussions difficiles, avec la promesse de se revoir d’ici la fin du mois. Ils ont accepté un

« agenda clair » incluant les questions de gouvernance, de la Constitution, des élections et de la lutte contre le terrorisme. Ce qui est en soi un bon début. «Le train est prêt, il est en gare, les moteurs chauffent. Tout est prêt, il a juste besoin d'un accélérateur », a déclaré Staffan de Mistura, à l'issue de ce 4e round de négociations. En effet, même si les pourparlers n'ont pas permis d'entamer des discussions directes entre les belligérants, il n’en reste pas moins vrai qu’ils ont laissé l’impression de vouloir s’engager de manière plus sérieuse sur la voie des discussions. Une disponibilité qui explique l’optimisme —mesuré il est vrai— de l’émissaire de l’ONU. C’est pourquoi les prochains jours seront décisifs. Ils devraient confirmer l’espoir naissant de voir enfin le bout du tunnel. Avant le prochain rendez-vous de Genève, Staffan de Mistura a annoncé la réunion la semaine prochaine du Conseil de sécurité, ensuite une autre rencontre à Astana —où se tient un autre processus de négociations parrainé par Moscou, Téhéran et Ankara—, pour consolider le cessez-le-feu.

Nadia K.