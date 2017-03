Nobel de la paix 2017 : 318 candidats en lice

Quelque 318 personnes et organisations ont été proposées pour le Nobel de la paix de 2017, a annoncé l'institut qui décerne chaque année le prestigieux prix. "Les candidatures se décomposent entre 215 individus et 103 organisations", a indiqué le comité norvégien de Nobel dans un communiqué. "Leur nombre est le plus élevé de l'histoire plus que centenaire du prix, après l'année 2016 lors de laquelle 376 avait été proposées", ajoute le texte. La liste hétéroclite de l'édition 2017 du prix comprend plusieurs chefs d'Etat, dont le Russe Vladimir Poutine et l'Américain Donald Trump.

L'Américain Edward Snowden, qui a révélé l'ampleur de la surveillance électronique par la NSA, a été également proposé, outre l'Union américaine pour les libertés civiles (ACLU), critique de certaines mesures prises par la Maison-Blanche. Le pape François a été aussi proposé par un élu norvégien. Le comité Nobel, récemment endeuillé par la disparition de sa présidente Kaci Kullmann Five, morte d'un cancer du sein le 19 février, devrait dévoiler son choix le 6 octobre. En 2016, le Nobel de la paix était allé au président colombien Juan Manuel Santos pour ses efforts de paix dans un pays ravagé par un conflit de plus d'un demi-siècle.