Efforts de l’ONU pour les déplacés : « Insuffisants », selon l’Irak

Le ministre irakien des Déplacés et de la Migration a critiqué hier les efforts jugés «insuffisants» de l’ONU pour aider les déplacés fuyant les combats à Mossoul. Selon lui, plus de 50.000 personnes ont fui la deuxième ville du pays depuis que les forces irakiennes ont lancé le 19 février une opération sur sa partie ouest dans le but de reprendre au groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (Daech/EI) son plus grand bastion dans ce pays.

Les autorités de Bagdad avaient reconquis le 24 janvier les quartiers est de cette ville coupée en deux par le fleuve Tigre. «Malheureusement, le travail de ces organisations (de l’ONU) est clairement insuffisant», a estimé Jassem Mohammed Al Jaff dans un communiqué. Il a jugé que «l’ONU parle beaucoup, mais les efforts déployés sont faibles, malgré le fait qu’elle dispose d’énormes sommes d’argent». L’ONU, qui a fourni un abri, de la nourriture et de l’aide aux Irakiens fuyant Mossoul depuis le début le 17 octobre de la vaste offensive pour reprendre ce bastion terroriste, a assuré qu’elle travaillait aussi vite que possible pour aider les déplacés. «La première priorité des humanitaires est d’assurer dans les structures d’urgence une capacité suffisante pour le nombre de civils fuyant Mossoul-Ouest», a assuré Lise Grande, coordinateur humanitaire de l’ONU en Irak. «Au cours des dernières semaines, nous nous sommes activés pour (...) construire cette capacité et actuellement nous redoublons d’efforts», a-t-elle insisté.

Plus de 190.000 personnes sont actuellement déplacées, à cause de la bataille de Mossoul. Elles étaient plus nombreuses à avoir quitté la ville, mais certaines sont depuis rentrées chez elles, selon l’Organisation internationale pour les migrations. L’EI s’était emparé de Mossoul en juin 2014 lors d’une offensive éclair qui lui avait permis de contrôler de vastes territoires en Syrie et en Irak. Il a depuis perdu une grande partie de ces zones. (APS)