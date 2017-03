Turquie - Allemagne : Le dégel ?

Le Premier ministre turc, Binali Yildirim, a jugé «productif» son entretien téléphonique hier avec la chancelière allemande Angela Merkel, ont rapporté les médias turcs, sur fond de tensions après l’annulation de meetings pro-Erdogan en Allemagne.

«Nous avons eu un entretien bon et productif», a déclaré M. Yildirim, cité par CNN Türk. «Nos ministres des Affaires étrangères vont se rencontrer la semaine prochaine», a-t-il ajouté.

Mevlüt Cavusoglu et Sigmar Gabriel avaient déjà convenu, lors d’un entretien téléphonique vendredi, de se rencontrer mercredi, avait révélé un haut responsable turc.

Les relations entre Ankara et Berlin se sont nettement tendues après l’annulation en Allemagne de trois meetings de soutien au référendum prévu en Turquie.

«C’est une décision malheureuse, qui va à l’encontre de la démocratie et des libertés», avait estimé plus tôt hier Binali Yildirim, lors d’un meeting pour le référendum à Kirsehir (Centre), devant une foule en liesse. Il a également accusé l’Allemagne d’autoriser les opposants au texte à faire campagne, mais de l’interdire à «ceux qui aiment leur pays». La Turquie avait réagi très violemment à l’annulation des meetings jeudi et vendredi, accusant l’Allemagne d’œuvrer pour une victoire du non à ce référendum. Angela Merkel avait répliqué que ces décisions ne relevaient pas de l’État fédéral, mais des compétences des communes. Les turbulences entre Berlin et Ankara, constantes depuis la tentative de coup d’État avortée de juillet en Turquie, se sont aggravées après l’incarcération lundi pour «propagande terroriste» du correspondant germano-turc du quotidien Die Welt en Turquie, Deniz Yücel. M. Erdogan a présenté vendredi M. Yücel comme un «représentant du PKK», les rebelles kurdes, et comme un «agent allemand». Une accusation jugée «aberrante» par Berlin. (APS)