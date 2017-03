Dans la LUCARNE : De l’argent et des promesses

Comme on le sait, nos clubs ne peuvent pas évoluer dans des conditions normales sans avoir l'argent nécessaire pour concrétiser leurs objectifs. Il est vrai que de nos jours, ce n'est pas encore le cas. Nombreux sont les clubs qui vivent aujourd'hui dans des situations très difficiles du fait qu'ils dépensent plus que leurs recettes, alors qu'ils savent que, dans tous les cas de figure ou presque, ce sont les pouvoirs publics qui font fonctionner ces clubs qui composent notre football d'élite. C'est malheureusement une vérité qui fait que notre football, qui a suivi la voie professionnelle durant la saison 2010/2011, n'arrive toujours pas à s'autofinancer. Et cette évidence se pose, à chaque début de saison, avec une acuité encore plus forte. Il est clair qu'on constate depuis quelques exercices que des présidents de clubs ne paient pas leurs joueurs assez régulièrement, alors que la réglementation sur cette question est catégorique. Le club, quel qu'il soit, s'il n'est pas en règle avec ses joueurs concernant le paiement régulier des salaires, serait confronté à la défalcation de trois points dans un premier temps. C'était le cas du RC Relizane qui avait vu la commission de résolution des litiges le sanctionner. D'ailleurs, il fut le seul parmi une très bonne « brochette » de clubs, pour ne pas dire tous, qui avait trinqué. C'est-à-dire que le RC Relizane s'est vu défalquer trois points alors qu'il était confronté à une crise financière critique, à l'instar de pas mal de clubs de Ligue1. Là, les observateurs n'avaient rien compris à cette politique du deux poids, deux mesures. Car on entend çà et là que des clubs de l'élite ne sont pas encore à jour, sur le plan salarial, avec leurs joueurs et ce, depuis le début de saison. Alors qu'on «vire» droit vers la fin du présent exercice, des clubs n'arrivent toujours pas à régler les ennuis financiers auxquels ils sont confrontés. En effet, le CRB, à titre d’exemple, un club dont l'histoire, qui a débuté en 1962, est jalonnée de grands succès et triomphes qui ont suscité le respect de tous, est en butte à des problèmes d’argent avec ses joueurs. Cela avait eu des effets négatifs sur les résultats du club, même si un penalty accordé à la dernière seconde du temps additionnel contre le DRBT leur avait permis de gagner miraculeusement. Les joueurs, qui n'étaient pas payés, avaient montré leur désapprobation avec le nouvel homme fort du CRB, Hadj Mohamed. Il devait, selon le président sortant du CRB, injecter beaucoup d'argent afin d'assainir la situation financière du club cher à Laâqiba. Cela n'a pas été fait, puisque l'intéressé n'a pu faire fonctionner les choses qu'en empruntant de l'argent chez des amoureux du CRB. Les langues ont même commencé à se délier. Ainsi, le nouveau « boss « du club ne serait pas «l'homme riche», fait que tout le monde affirme. Certes, il a payé quelques primes suite au bon comportement de l'équipe, notamment la victoire ramenée d'Oran (Zabana) devant le MCO, mais pas les salaires. Des joueurs auraient été réglés, pour quelques mois, mais on est loin de l'assainissement définitif de la situation financière du club. Il est clair qu'il faudra attendre les semaines à venir pour voir si les Rouge et Blanc parviendront à surmonter leur mauvaise passe actuelle, même si avec 26 pts, les Belouizdadis sont capables d'assurer leur maintien en Ligue1. Toujours est-il, nos responsables sportifs ne se comportent pas de la même manière avec tout le monde lorsqu’ils sont devant un litige comme celui du RC Relizane. Une situation que personne ne peut avaliser.

Hamid Gharbi