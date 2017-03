USMA-MCA : à guichets fermés

Cette 22e journée nous propose quelques plats assez croustillants. Elle vaudra immanquablement par le derby du Centre qui mettra aux prises, au stade du 5-Juillet, l’USMA avec le MC Alger, qui se jouera, le moins que l’on puisse dire, à guichets fermés.

Tout s’était achevé le jeudi dernier et ce, malgré le fait que le prix des places était fixé à 500 DA. Les Usmistes qui ont repris quelque peu du poil de la bête à la faveur de leurs deux victoires consécutives devant le CRB (2 à 1) et l’O Médéa, chez lui. Certes, ils ont rejoint les Mouloudéens à la troisième place, mais les gars de Bab El Oued comptent encore deux matches en retard contre la JSK et le MC Oran. Les poulains de Paul Put, battus, à l’aller, à Blida par le MCA (2 à 1), vont tout faire pour prendre leur revanche. Ils ont ainsi effectué une « mise au vert « à l’Ecole supérieure de l’hôtellerie d’Aïn Benian jusqu’au match d’aujourd’hui, au stade du 5-Juillet, à partir de 17h45. Les Rouge et Noir peuvent compter sur le retour de Koudri. Concernant le MCA, il s’est préparé à Sidi Moussa sur du gazon naturel. Ce qui ne peut que lui être profitable. Au cours de ce derby, les protégés de Mouassa verront leur défense renforcée par l’incorporation de Demou, qui n’a pas joué depuis plusieurs empoignades. Il pourra avoir pour rôle de sécuriser ce compartiment de jeu qui n’a pas été à la hauteur face à l’ESS. Il faut dire aussi que le MCA, au niveau du milieu, n’a pas été asse fringant en laissant beaucoup d’espaces à son vis-à-vis du fait que ses joueurs ne sont pas assez « agressifs « sur le porteur du ballon. Certes, il y aura le retour de Kacem, mais celui-ci est appelé à ne pas revenir en arrière comme il a tendance à le faire. Il doit plutôt être plus offensif en appuyant le jeu d’attaque où l’inefficacité a joué un mauvais tour aux Vert et Rouge. Mouassa jusqu’ici n’a pas remporté le moindre derby au stade du 5-Juillet.

Au stade du 20-Août de Béchar, la JS Saoura partira avec les faveurs des pronostics en accueillant la coriace formation de l’USMBA. Toutefois, rien ne sera facile du fait que les ambitions des Abassis ont, le moins que l’on puisse dire, été revues à la hausse. Les locaux ont, certes, raté le coche, à Tizi-Ouzou, devant la JSK (0 à 0), sont capables de « piéger « les poulains de Chérif El Ouazzani. Là, cependant, l’avantage du terrain aura son importance.

Au stade du 20-Août 55 d’Alger, les Nahdistes sont sur une courbe ascendante, puisqu’ils ne perdent pas ces derniers temps. On peut même dire qu’ils occupent une très bonne place pour assurer quasi définitivement leur maintien en Ligue1 en espérant plus, eux qui sont concernés par la compétition arabe. Ils doivent, cependant, se méfier de cette équipe de l’O. Médéa qui occupe une très bonne place avec 29 pts et qui veut se rattraper après sa défaite, at-home, devant l’USMA (3 à 1).

A Constantine, au stade Chahid-Hamlaoui, le CSC fera tout pour gagner, même s’il sera amoindri par les absences de Bezzaz et Manucho. Ce sont des pions importants, mais Amrani devra faire avec. Il aura les éléments pour les remplacer. Les Belouizdadis qui ont été payés partiellement feront tout pour ne pas revenir bredouilles de leur déplacement constantinois. Enfin, au, stade Lahoua-Smaïn de Tadjenanet, l’équipe locale aura à cœur de se ressaisir, elle qui a perdu dans le temps additionnel sur un penalty pas évident (main involontaire). Face à l’USMH, rien ne sera pour autant facile. Que le fair-play soit omniprésent !

Hamid G.

Programme : aujourd’hui

Au 5-Juillet (17h45) :

USMA-MCA (TV)

À Béchar (18h) :

JSS-USMBA

À Constantine (16h) :

CSC-CRB

À Tadjenanet (15h) :

DRBT -USMH

Au stade du 20-Août (17h) : NAHD-O. Médéa (TV)