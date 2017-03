élections de la CAF : Ahmad Ahmad veut conduire le changement

Ahmad Ahmad, membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) et candidat à la présidence de l'instance africaine souhaite apporter de «nombreux changements» au football africain en cas d'élection.

Le président de la fédération malgache a fait un rapide séjour au Nigeria jeudi pour sonder sa popularité dans la course à l'élection prévue le 16 mars dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Ahmad Ahmad sera le seul candidat face au Camerounais Issa Hayatou, en poste depuis 1988 et qui brigue un 8e mandat. «Je crois que de nombreuses choses doivent changer dans le football africain», a-t-il assuré à Abuja. «Nous devons modifier notre formation des arbitres et des entraîneurs. Nous ne pouvons délivrer une licence d'arbitrage après seulement 10 jours d'apprentissage. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un certificat pour trouver du travail. Notre développement dans le domaine technique doit évoluer», a-t-il poursuivi. «Ce n'était pas mon ambition de devenir président de la CAF mais des collègues comme le président Amaju Pinnick, de la Fédération nigériane de football m'y ont encouragé après le congrès de la FIFA à Mexico l'an dernier», a-t-il révélé.



Mondial à 48 : l’Afrique sera représentée par « 9 à 10 » équipes, promet Infantino



Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a affirmé mardi à la presse, à Nouakchott, qu'il va œuvrer pour que l'Afrique soit représentée par «neuf à dix» équipes lors du Mondial 2026 de football. «Sur les 48 équipes prévues pour le Mondial 2026, neuf à dix seront africaines. Nous allons y travailler», a indiqué M. Infantino lors d'un point presse dans la capitale mauritanienne. L'augmentation du nombre d'équipes à cet «événement mondial majeur» va donner lieu à «de plus grands investissements dans le monde, particulièrement en Afrique», a ajouté M. Infantino, en visite de quelques heures mardi en Mauritanie. «On donne le droit de rêver à tout le monde et il n'y a pas meilleur moyen de faire rêver que la participation à un événement aussi majeur», a dit M. Infantino, présent à Nouakchott dans le cadre d'une tournée africaine qui l'a notamment conduit au Niger. L'Afrique veut profiter de cet élargissement du Mondial à 48 équipes, à partir de 2026, pour bénéficier de dix places dans la compétition, avaient expliqué à M. Infantino le 22 février à Johannesburg plusieurs chefs de fédérations africaines. Dans le cadre du Mondial à 32 équipes, le format actuel, cinq places sont réservées au continent africain. Le pays hôte de ce Mondial 2026 sera connu en mai 2020.



La Fifa écarte tout risque de violence en Russie



La Fifa a écarté tout risque pour la sécurité des supporters se déplaçant en Russie pour la Coupe des confédérations organisée en juin et le Mondial-2018, assurant que ces compétitions seront un «festival du football». «Nous avons confiance dans les dispositifs que vont mettre en place les autorités pour la Coupe des confédérations et la Coupe du monde. Il y a eu beaucoup d'informations échangées (...) avec l'UEFA, par exemple, avec les autorités en France pendant et après l'Euro», a déclaré, lors d'une conférence de presse à Moscou, le directeur des compétitions pour la Fifa, Colin Smith. «Nous avons confiance dans les autorités pour que tout soit fait», a-t-il poursuivi, en assurant que «ces tournois sont un festival du football. Ils sont suivis par les vrais fans de football et c'est, de loin, la majorité des gens». Des craintes pour la sécurité des amateurs de football se déplaçant en Russie sont apparues après l'Euro-2016 en France, marqué notamment par des affrontements violents entre supporters anglais et russes à Marseille (sud). Moscou assure de son côté qu'il appliquera une tolérance zéro vis-à-vis des fauteurs de troubles et assure que les amateurs de football pourront venir en Russie en toute sécurité. La délégation de la Fifa, qui a visité pendant quatre jours les quatre villes-hôtes de la Coupe des confédérations, s'est par ailleurs montrée satisfaite de la qualité des pelouses des stades qui accueilleront des matches. Alors qu'une délégation de la Fifa avait constaté en fin d'année dernière que le terrain rétractable du nouveau stade de Saint-Pétersbourg, sur lequel aucun match n'a encore été joué, présentait des problèmes de stabilité, Colin Smith s'est dit sûr que la pelouse serait «de classe mondiale».