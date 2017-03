GRAND ANGLE : Qui gagne perd !

À moins de trois mois du premier tour de l’élection présidentielle française, aucun analyste, et encore moins aucun institut de sondage n’oserait s’aventurer à prédire un résultat au regard de la tournure que prennent les évènements au fil des semaines. Ainsi, le favori d’hier est aujourd’hui sur le fil du rasoir. Et demain risque de ne pas être aussi serein pour celui ou celle qui aujourd’hui fait office de successeur éventuel à François Hollande. De mémoire, jamais une élection présidentielle n’aura connu autant de rebondissements, à quelques semaines de sa tenue, ce qui augure d’une issue incertaine pour tous ceux qui s’y sont engagés. Les dernières péripéties de François Fillon, si elles alimentent les débats, sont néanmoins symptomatiques d’un changement dans les mœurs de la politique française. Certes, dans l’Hexagone, les pratiques auxquelles recourent les uns et les autres pour discréditer les candidats rivaux n’ont pas encore atteint le degré de celles en cours aux USA, mais force aussi est de souligner qu’elles tendent à se «peaufiner». Les révélations des médias s’agissant des abus ou des scandales, avérés il est vrai, impliquant certains candidats ne peuvent innocentes du fait de leur agenda. Elles tombent à pic pour les rivaux et au plus mal pour les concernés. «C’est un assassinat politique», a dénoncé le champion de la droite qui refuse pour le moment de céder en dépit d’une prochaine mise en examen et du lâchage de ses principaux soutiens. «Cette campagne, qui n'en est pas une, n'est pas une crise des institutions de la Ve République, elle est la crise du personnel politique actuel», a estimé un politique français. Et pour cause, selon lui «dans les années à venir, les politologues étudieront cette élection présidentielle de 2017 et constateront qu'il n'y aura pas eu de campagne». Une situation qui le pousse à s’interroger : «Il est de coutume que l'on a les élus que l'on mérite, le moment n'est-il pas venu de se poser la question si la France ne mérite pas mieux ?» Car, ce qui est certain, c’est que quel que soit le vainqueur de la présidentielle, il en sortira perdant, et la France avec.

Nadia K.