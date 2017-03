Aides aux réfugiés sahraouis : « L’UE doit respecter ses engagements »

L'Union européenne (UE) doit respecter ses engagements en matière d'aide humanitaire au profit des réfugiés sahraouis, a plaidé le député européen Enrique Guerrero Salom, s'inquiétant des conséquences de la "réduction drastique" de cette aide, décidée en 2016. Dans une question écrite adressée à la Commission européenne, l'eurodéputé a affirmé que la révision à la baisse de l'aide humanitaire apportée par l'UE aux réfugiés sahraouis a entraîné "un manque important" dans les approvisionnements nécessaires pour satisfaire les besoins de base de milliers de réfugiés qui résident dans les cinq camps. Pour Enrique Guerrero Salom, l'absence d'analyse, d'évaluation permettant l'identification des besoins des réfugiés sahraouis et la révision à la baisse du nombre de réfugiés nécessitant une assistance a été à l'origine de cette "réduction drastique" du montant de l'aide. Selon le service aide humanitaire et protection civile (ECHO) de la Commission européenne, le financement total de l'UE au titre de l'aide humanitaire aux réfugiés sahraouis n'était que de 9 millions d'euros en 2016, contre 10 millions par le passé. Pourtant, la Commission européenne a qualifié la situation de ces réfugiés de "crise oubliée" en raison de peu de fonds qui lui sont consacrés par la communauté internationale. Le député européen a exhorté, dans ce contexte, la Commission européenne à s'expliquer sur son revirement et sur les raisons qui l'ont poussé à ne plus prêter une attention particulière à la situation des réfugiés sahraouis."La Commission pourrait-elle expliquer pourquoi, alors que de nombreux éléments sont restés inchangés, la crise des réfugiés sahraouis est passée d'une grave crise oubliée en 2011 à la seule du genre en 2014, puis déclassée à la septième position sur la liste des crises oubliées en 2016?", s'est-il interrogé. L'UE se présente comme l'un des principaux bailleurs de fonds de l'aide humanitaire apportée aux Sahraouis. Entre 1993 et 2016, la Commission européenne a consacré 222 millions d'euros d’aide humanitaire aux réfugiés, a précisé le service ECHO. Sur les 9 millions d'euros investis par la Commission européenne en 2016 dans l’amélioration des conditions de vie des réfugiés sahraouis, l’aide alimentaire demeure une composante importante de ce financement : plus de 5 millions d'euros ont été alloués au Programme alimentaire mondial de l’ONU et à l’ONG Oxfam, pour garantir l’approvisionnement en vivres de ces réfugiés.