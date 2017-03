Économie informelle : L’urgence d’une solution

Un atelier consacré au lancement d’une étude sur l'économie informelle en Algérie, intitulée «Économie informelle : concepts, modes opératoires et impacts», a été organisé, jeudi dernier à Alger, en présence des experts et professionnels. Cette importante journée a permis aux participants d’évoquer plusieurs questions liées au marché informelle est son impact sur l’économie nationale. Cette importante étude, qui sera réalisée en partenariat avec le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (Cread), avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), vise, entre autres, à mieux connaître l’économie informelle dans ses différentes dimensions financement, production, commercialisation, emploi, à cerner et à quantifier son impact sur l’économie nationale afin d’élaborer une stratégie adéquate pour lutter contre ce phénomène. Aussi, elle vise à identifier les caractéristiques saillantes des actifs informels et les branches d’activités concernées pour appuyer la mise en œuvre d’outils assurant l’opérationnalisation de la stratégie de lutte contre l'économie informelle. Comme, elle tend à analyser la mobilité des actifs informels, élaborer un diagnostic et proposer des recommandations pour éclairer les décisions des autorités. S’agissant de sa mise en œuvre, les organisateurs ont souligné que cette étude s'effectuera en deux phases : la première consiste à l'élaboration d'une enquête dans la wilaya de Tlemcen, en 2017, choisie comme wilaya-pilote, dont la réalisation et le financement seront assurés par le Cread. La seconde phase sera, quant à elle, consacrée à l'élaboration d'une enquête nationale en 2018, dont les aspects liés au financement et à l'expertise seront à la charge du Pnud. Dans un message lu en son nom par Abdelaziz Aït Abderrahmane, directeur général de la régulation et de l'organisation des activités au ministère du Commerce, le ministre a exprimé sa pleine satisfaction quant à la tenue de cet atelier qui permettra, selon lui, de trouver les solutions adéquate pour freiner ce phénomène qui constitue un réel obstacle pour la croissance de l’économie nationale. Il dit que l'économie informelle est considérée comme un obstacle majeur à la promotion de la production nationale dans le processus de la diversification économique amorcé par le gouvernement, qui représente une option fondamentale du développement du pays. Il a ajouté que «le lancement de cette étude est l'entame d'une réflexion objective et profonde autour de la problématique de l'informel qui a pris des proportions alarmantes sur la sphère économique nationale». «Le fait que les mesures prises demeurent toujours insuffisantes, a-t-il dit, le ministère a adopté une approche participative et inclusive à l'effet d'élargir le débat autour de cette problématique, et ce pour permettre de faire émerger des solutions opérationnelles pour le traitement de ce fléau.» De son côté, Mounir Lassassi, directeur du projet et chercheur au Cread, a fait savoir que «l'étude consistait en l’analyse de l’économie informelle, qui sera fondée sur des enquêtes sur le terrain. Il s’agit d'abord d'estimer la taille de ce secteur et d’améliorer la connaissance de l’économie informelle, en collectant les données nécessaires à son analyse pour mettre en œuvre des politiques adaptées à même de lutter contre ce phénomène». Mettant l’accent sur le choix de la wilaya de Tlemcen, il a précisé que cette région est motivée par son caractère frontalier, permettant de construire et de tester les instruments statistiques afin de mesurer l’économie informelle et de comprendre son fonctionnement. Cette étape intermédiaire permettra également de comprendre tous les aspects liés à l’économie informelle dans une wilaya frontalière : le financement, la production et les circuits de distribution. Il s’agit aussi d’apprendre à travailler avec plusieurs institutions et de monter une équipe mixte de recherche sur l’économie informelle composée d’universitaires, de partenaires économiques et des représentants de différentes institutions en lien avec le sujet. Il est à noter que selon une enquête réalisée par l'ONS en 2012, l'économie informelle employait 1,6 million de personnes en 2001, avant d'augmenter à 3,9 millions de personnes en 2012 (45,6% de la main-d'œuvre totale non agricole), réparties comme suit : commerce et services (45,3%), BTP (37%) et activités manufacturières (17,7%).

M. A. Z.