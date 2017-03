Exportations hors hydrocarbures en 2016 : Plus de 260 millions de dollars enregistrés

Les services de la direction régionale des Douanes de Sétif ont enregistré un montant de 263 millions de dollars d’exportations hors hydrocarbures en 2016, a affirmé mercredi à Bordj Bou Arreridj son directeur, Mohamed Dahmani. Ce même responsable a précisé, en marge d’une visite de travail effectuée dans la wilaya de Bordj Bou- Arréridj, que ce montant représente 13% des exportations hors hydrocarbures à l’échelle nationale.

l a également ajouté que les activités liées au commerce extérieur au niveau de la direction régionale des Douanes de Sétif, englobant 5 wilayas, à savoir, Sétif, M’sila, Bordj Bou Arreridj, Jijel et Bejaia, représentent 24% de l’activité annuelle nationale, indiquant que la région comprend deux ports notamment ceux de Bejaia et Jijel en sus du port sec de Tixter à Bordj Bou-Arrérdj. M. Dahmani a, par ailleurs, fait état de l’inscription de 63 opérateurs économiques, agréés à travers le territoire de la direction régionale des Douanes de Sétif, et 20 autres par l’inspection des services de Bordj Bou-Arréridj.

Le directeur régional des Douanes de Sétif a procédé à l’inspection de plusieurs entreprises économiques et des unités de production dans la zone industrielle «Mechta Fatima» dans la ville de Bordj Bou-Arréridj, en compagnie de l’inspecteur des services de la même structure et des cadres des Douanes algériennes.

Les opérateurs économiques de cette zone industrielle ont salué, pour leur part, cette visite qui les incite, selon eux, à «multiplier leur production» à la faveur, essentiellement, des facilitations encourageantes proposées par le port sec de Tixter en matière de transport des matières premières importées ainsi que pour l’exportation de leurs productions.