Projets financés par l’ANSEJ : L’agriculture et l’industrie en pole position

L’investissement dans les secteurs de l’agriculture et de l’industrie a constitué environ 51% de la totalité des projets financés en 2016 à l’échelle nationale par l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ), a relevé, jeudi à Constantine, son directeur général, Kamel Zemali. S’exprimant au cours d’une conférence de presse, en marge de l’installation de la Fédération de wilaya des jeunes entrepreneurs, à la maison de la Culture Malek-Haddad, le même responsable a rappelé que le taux de financement de ces deux secteurs ne dépassait pas les 20% en 2011, ce qui dénote, a-t-il ajouté, de l’engagement de cet organisme à participer au processus de développement économique en cours, à travers le soutien des secteurs créateurs de richesse et de postes d’emploi.

’orientation des jeunes vers l’investissement dans les secteurs de l’agriculture et de l’industrie constitue un moteur au développement durable et une source de richesse, a considéré M. Zemali, qui a mis l’accent sur l’importance d’autres créneaux d’investissement notamment ceux relatifs aux métiers de travaux publics, l’habitat et l’artisanat. L’ANSEJ a recouvré, en 2016, un taux 76% des dettes auprès des micro-entreprises créées par le biais de ce dispositif d’aide à l’emploi, a souligné le même responsable, précisant que les crédits récupérés ont contribué à financer 55% des projets validés durant la même période.

Il a également souligné que l’ANSEJ parviendra, dans les années à venir, à s’autofinancer, sans recours au Trésor public, a souligné le même responsable.

De son côté, le président de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs, M. Kheireddine Hamel, qui a procédé à l’installation des membres de wilaya de ce même organisme, a fait part de l’impact de cette Fédération appelée à constituer une plateforme pour toutes les micros entreprises et œuvrera à solutionner toutes les contraintes entravant l’épanouissements de ces entités notamment en matière de commercialisation des produits, et veillera également à l’application de l’instruction portant octroi de 20% des marchés publics aux micros entreprises.