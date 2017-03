Ouverture à Oran : du 5e Salon international des industries agroalimentaires « Mentouj Bladi » à l’honneur

Le 5e Salon international des industries agroalimentaires (SIAG) « Mentouj bladi » s’est ouvert jeudi à Oran avec la participation de 200 exposants. Ce Salon vise, selon son commissaire, à promouvoir le label algérien pour réduire la facture d’importation des produits alimentaires et, par conséquent, l’accompagnement des entreprises algériennes et des professionnels dans l’exportation, sachant que l’Algérie aspire à développer ses relations économiques et commerciales avec le continent africain.

Mahmoud Hani a souligné que ce rendez-vous attitre des sociétés étrangères et contribue à nouer des relations pour améliorer la qualité et rendre le label algérien pionnier dans le marché arabe et mondial. Organisé par l’agence « Expo line », ce Salon constitue un espace de rencontre et de rapprochement entre différents acteurs dans le domaine de l’agroalimentaire, dans la perspective de créer une base économique et commerciale pour l’extension du marché algérien en quête d’ouverture et de nouvelles technologies. Plusieurs pays prennent part à ce rendez-vous dont la Turquie, la France, l’Italie, l’Espagne, la Corée du Sud, la Chine et la Tunisie avec des produits agroalimentaires, entre autres, les boissons, le café, le chocolat, les pâtes, ainsi que les équipements de restaurants. Un programme scientifique et ludique a été élaboré à cette occasion comportant notamment des conférences et des rencontres au profit des entreprises algériennes qui œuvrent à exporter, ainsi que des concours culinaires. Cette manifestation économique prévoit la conclusion de trois marchés entre exposants algériens et étrangers dont un avec une société turque de fabrication de machines d’emballage alimentaire, qui prend part pour la première fois en Algérie à une édition du SIAG, a indiqué M. Hani.

Ce Salon, qui s’étalera jusqu’à dimanche prochain, prévoit d’accueillir 10.000 visiteurs.