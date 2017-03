Caisse de garantie des marchés publics pour les cinq prochaines années : Aisance financière

La Caisse nationale des marchés publics (CGMP) jouit d’une « aisance financière » qui lui permet « d’entrevoir sereinement ses activités » pour les cinq prochaines années, a indiqué jeudi dernier à Skikda son directeur général, Aomar Ait Larbi. S’exprimant en marge d’une journée d’étude sur « la mission de la CGMP et l’application du code des marchés publics », organisée par la chambre de commerce et d’industrie CCI-Safsaf de Skikda à l’Assemblée populaire de wilaya, le même responsable a affirmé que le niveau d’aisance financière atteint par sa caisse lui permet de renforcer davantage son rôle dans le développement des marchés publics aux cours des 5 prochaines années. Il a, à ce propos, ajouté que la CGMP a réalisé des « résultats probants » dans l’opération de recouvrement de ses dettes auprès de ses clients, affirmant que seulement 0,5% du total de ces créances reste à recouvrir. Ce même responsable a fait savoir que lors des 5 dernières années, les crédits octroyés ont totalisé près 400 milliards (mds) de DA, alors que les avances de trésoreries octroyées pour le lancement des projets oscillent entre 10 et 12 milliards de DA. Cette rencontre à laquelle ont pris part des représentants de l’union des entrepreneurs de la wilaya de Skikda, a permis d’expliquer en détail le rôle de la caisse et d’élucider tous les points techniques concernant le volet législatif portant réglementation des marchés publics. Les entrepreneurs présent ont, pour leur part, salué cette initiative, affirmant que bon nombre d’entre eux, « n’a aucune idée de l’existence d’une telle caisse et de ses avantages ». Créée en 1998, la CGMP est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) dépendant du ministère des Finances.