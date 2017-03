Paiement électronique des factures de Sonelgaz : Lancement imminent

La Société nationale de l’électricité et du gaz lancera bientôt son service du paiement électronique (e-paiement), qui permettra à ses abonnés de régler leurs factures d’énergie instantanément et en toute sécurité.

Plusieurs entreprises avaient lancé, en octobre dernier, le paiement électronique de leurs prestations à leur clientèle, dont Algérie Télécom, Mobilis, Air Algérie, CNAS, Djezzy, Ooredoo et Amana Assurances. Un communiqué rendu public jeudi précise qu’une convention-cadre de partenariat, portant sur le lancement du paiement électronique des factures par terminal de paiement électronique (TPE) et par le mode e-paiement sur le site Web des sociétés de distribution, filiales de Sonelgaz, sera signée demain entre Sonelgaz et la Banque nationale d’Algérie (BNA) selon la même source.

Ces modes de paiement, précise-t-on, seront possibles pour les clients des sociétés de distribution détenteurs d’une carte interbancaire (CIB). Soucieuse de se moderniser, Sonelgaz, outre le paiement au niveau de toutes les agences d’Algérie Poste, avait déjà lancé le service de consultation des factures via Internet, qui permet aux PME d’introduire en ligne leurs demandes de raccordement en électricité et/ou gaz. S’ajoute le programme d’installation des « compteurs électriques intelligents » mis en place pour la relève à distance des index de consommation moyen et basse tensions avec une technologie qui présente, explique le communiqué, l’avantage d’éviter toutes les difficultés ou erreurs de relève. En janvier dernier, c’était l’Algérienne des eaux qui, en partenariat avec la Banque de l’agriculture et du développement durable, a procédé au lancement officiel de l’e-paiement pour l’ensemble de ses clients. Lors de cette cérémonie, le ministre des Ressources en eau a relevé que 5 millions de clients, soit plus de 20 millions de ménages répartis au niveau de 44 wilayas couvertes par l’ADE et les deux wilayas d’Alger et de Tipasa rattachées à la Seaal, sont concernés. Mouatassem Boudiaf, ministre délégué auprès du ministre des Finances chargé de l’Economie numérique et de la Modernisation des systèmes financiers, lui, indiquait que cette opération s’inscrit dans le cadre du rapprochement du citoyen de l’administration. Si actuellement elle concerne les porteurs de cartes interbancaires, sa généralisation aux clients détenteurs de cartes Algérie Poste est en vue. Boudiaf avait également indiqué que les services de son département avaient mis en place « des canaux d’interaction en vue d’instaurer la confiance dans l’usage de la carte de paiement électronique ». En outre, le site internet dédié au paiement électronique permettra d’expliquer les règles d’un bon usage sécurisé des cartes de paiement électronique, tandis que des numéros d’appel verts gratuits seront mis en place au service de la clientèle.

Fouad Irnatene