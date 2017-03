Incendies et catastrophes naturelles : De nouvelles approches

Le Directeur général de la Protection civile ivoirienne en visite à Oran.



Les mesures de prévention et les nouvelles approches de gestion des incendies et catastrophes naturelles ont été au menu de la visite effectuée, jeudi à Oran, par le Directeur général de l’Office national de la protection civile de Côte d’Ivoire, Kili Fiacre Fagnidi. La visite du premier responsable de la protection civile de Côte d’Ivoire à Oran qui s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale, coïncide avec la célébration de la journée mondiale de la Protection civile, a indiqué le directeur de la protection civile d'Oran, le colonel Mohamed Ferroukhi. M. Fagnidi a pris connaissance de l’expérience de la protection civile dans la wilaya d’Oran où elle assure une large couverture du patrimoine forestier, de la bande littorale et de nombreux tissus industriels. Des exposés sur les dispositifs de prévention et de lutte contre les feux de forêt par "ceinture de sécurité" nécessitant d’importants moyens humains et matériels, et ceux de surveillance des plages, durant les saisons estivales, ont été présentés à M. Fagnidi. Les dispositifs de proximité, près des zones sensibles, dont les zones industrielles et ceux liés aux opérations de résorption de l'habitat précaire (RHP) dans le cadre de la campagne continue de relogement que connaît Oran, ont été également présentés à l'invité de l'Algérie.

Le responsable ivoirien a visité un nombre d'unités opérationnelles de la protection civile à Oran et d’autres en voie de réalisation.