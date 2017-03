Formation en agriculture : Opportunité pour une intégration professionnelle

La wilaya de Chlef est réputée pour être une région « foncièrement agricole », une caractéristique qui a incité les responsables locaux du secteur de la formation et l’enseignement professionnels, au même titre que les chargés des dispositifs de soutien à l’emploi des jeunes, à orienter leurs stratégies de travail vers l’encouragement de la formation dans le secteur agricole, parallèlement à la promotion de l’emploi et de l’insertion professionnelle dans ce domaine. Selon le directeur de la formation professionnelle de la wilaya Hakim Azerrouk Zeghaimi, l’actuelle session de février 2017, assurant une offre de 898 places pédagogiques dans 37 spécialités agricoles, est le « reflet même de cette stratégie de travail, faisant la part belle à la formation qualifiante notamment », a-t-il indiqué. Il a fait, aussi, cas de l’inscription de 170 stagiaires dans les spécialités agricoles assurées au niveau du CFPA d’Ouled Farès, un établissement que le secteur compte promouvoir en pôle de formation en agriculture. Parallèlement, il a signalé l’intégration programmée, durant cette année 2017, de centaines de jeunes dans le secteur agricole, notamment au titre des contrats d’insertion professionnelle, ou de contrats pour bénéficier de microprojets en la matière.

« Les projets portés par des diplômés en formation agricole, représentent un taux de 65% des projets financés, en 2016, contre seulement 18% en 2011 », a déclaré pour sa part, le directeur de l’annexe locale de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), Abdelkader Ghomri, signalant, en outre, que le tiers de ces projets financés, soit 22 sur 64, ont investi dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, contribuant à la création de 42 emplois permanents. Une commission réunissant la direction de la formation de Chlef, l’annexe locale de l’Ansej, la direction de l’emploi, et la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC), a été installée le 23 janvier 2016, avec pour objectif d’intégrer les diplômés de la formation dans le marché du travail, parallèlement à l’orientation des porteurs de projets sans qualification, vers les établissements de formation, en vue de la mise à niveau de leurs connaissances, avec des diplômes à la clé. Selon le même responsable, les services de l’ANSEJ ont relevé, en 2017, un engouement manifeste des jeunes diplômés de la formation professionnelle pour les projets agricoles, un fait qui a incité la commission de qualification, a-t-il dit à « examiner la possibilité de lever la mesure de gel touchant certaines filières agricoles, pour cause de saturation, à l’exemple de la culture sous serres ».

Selon le directeur régional de l’Agence nationale de l’emploi, Boualem Boudi, une convention a été signée entre l’agence de l’emploi de la wilaya de Chlef et les directions respectives de la formation professionnelle et des services agricoles, en vue de l’encadrement des exploitations agricoles et leur renforcement en main-d’œuvre qualifiée, issue des CFPA de la région, dans le cadre du Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP).

« Cinq jeunes sur une dizaine de diplômés sortants du CFPA de Sendjas, au titre de la session de septembre, ont déjà bénéficié de contrats d’insertion au titre de ce dispositif, dans l’attente de l’intégration du reste des diplômés, prochainement », a ajouté le même responsable. Il a, en outre, lancé un appel à tous les jeunes âgés de 16 à 20 ans, en vue de se rapprocher des établissements du secteur, afin de bénéficier d’une formation qualifiante, qui leur « garantira un emploi dans le secteur agricole local », a-t-il assuré. Quant au directeur local de l’Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM), Mourad Kerrouche, il a invité instamment les jeunes à exploiter les opportunités offertes par les dispositifs publics d’aide à l’emploi dans le secteur agricole, à l’image de son agence qui leur assure, a-t-il dit « toutes les facilitations nécessaires pour concrétiser leurs projets et intégrer le monde du travail ».