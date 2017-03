Trafic routier à Alger : Zoukh promet une plus grande fluidité

Sujette à des embouteillages interminables et incommodants, la capitale en finira-t-elle avec ce calvaire qui gâche la vie des automobilistes ? On peut l’espérer si l’on se fie aux assurances données dans ce sens par le wali d’Alger. Formel et sûr de lui, Abdelkader Zoukh qui était en sortie, jeudi dernier, sur plusieurs chantier routiers, affirme qu’une « meilleure » fluidité du trafic routier sera effective dès la fin de cette année et cela, à la faveur de la réception de 18 projets d'extensions, d'aménagements routiers et de dédoublement de routes « stratégiques », dont la majorité est située à Béni-Messous, Ben Aknoun, El Biar et Baraki, mais aussi avec l’entrée en service du dispositif contenu dans l’accord algéro-espagnol, conclu avec une entreprise spécialisée dans les feux tricolores. Parmi les projets phares et très attendus, on citera plus particulièrement la réalisation du viaduc devant relier oued Ouchayeh à Baraki, au niveau de Benghazi plus exactement. La livraison est prévue normalement en décembre prochain et cet ouvrage d’art contribuera à coups sûr au désengorgement du trafic routier, notamment dans la commune des Eucalyptus. Une réalisation qui serait peut-être en service aujourd’hui n’eût été les blocages dont elle a fait objet en raison notamment de la présence de plusieurs bidonvilles dont le tristement célèbre « Er-Remli ». « Ces cités insalubres ont constitué des contraintes majeures pour accélérer et finaliser les travaux de ce viaduc. Mais Dieu merci, aujourd’hui, ces sites sont de l’histoire ancienne », s’est réjoui le wali d’Alger, soulignant au passage que de mesures d'expropriation ont été prises pour « libérer » les terrains nécessaires à ces travaux. « Ce sont des propriétés qui appartenaient en premier lieu à l'Etat et dont les occupants avaient un droit de jouissance. Les pouvoirs publics par le biais du Trésor public vont indemniser les concernés car on est en face de projets d’utilité publique. Ce n’est pas moi qui le dit, c’est la loi qui le stipule et leur donne ce droit », a expliqué Abdelkader Zoukh non sans appeler à cette occasion à l’accélération du rythme des travaux.

Pour revenir au contrat signé par les Espagnols avec la wilaya d’Alger, l’accord porte sur la mise en place de feux tricolores au niveau de 500 carrefours et dont les premiers « feux » sont déjà visibles dans plusieurs carrefours de la capitale. Il s’agit en réalité d’un projet-pilote baptisé « Système intelligent de régulation et de gestion dynamique de la mobilité urbaine », qui comprend une gestion « centralisée » des feux tricolores à Alger.

La première phase du projet consiste à doter quelque 200 carrefours de feux tricolores, et 300 autres dans un second temps, pour atteindre un nombre global de 500 carrefours, qui couvriront l’ensemble de la wilaya. Ces feux seront ainsi gérés par un centre de régulation, implanté dans la commune de Kouba, grâce à des données sur l’état de trafic recueillies par des boucles de détection installées dans différents points dans l’agglomération. Le plan de feux et la durée des cycles seront adaptés à l’état du trafic, note le responsable, ajoutant que ce système participera à une gestion efficace du trafic urbain dans la wilaya d’Alger.

S. A. M.