M. Talaï à Béjaïa et à bouira : Mise en œuvre d’une section de la pénétrante autoroutière

Le tronçon routier Akbou-Ahnif, d’une longueur de 42 km, première section de la pénétrante autoroutière Est-Ouest reliant Béjaïa à Bouira, a été mis en service, jeudi dernier, par le ministre des Travaux publics, Boudjemaâ Talaï, au terme d’une visite effectuée dans la wilaya de Béjaïa.

Après avoir visité le chantier de la gare maritime au port de Bejaia qui accuse un grand retard malgré le taux d’avancement global de 80% et qui devait être opérationnelle pour la période estivale, le ministre a instruit le directeur de l’entreprise Batimetal d’accélérer la cadence des travaux et de renforcer les équipes pour achever le projet dans le délai fixé au mois de juin prochain et en cas de défaillance, l’achèvement des travaux sera assuré par l’entreprise portuaire de Bejaia. Prévue pour traiter 500.000 passagers et 100.000 véhicules par an, la gare a été réalisée avec une architecture moderne et des moyens et services de haute facture. Poursuivant sa visite, le cortège ministériel s’est ébranlé vers la commune d’Akbou, plus précisément vers l’échangeur Akbou-Amalou, où M. Talaï, accompagné du wali, a été accueilli par les autorités locales, la population et les travailleurs chinois et algériens de l’entreprise de réalisation en présence de l’ambassadeur de Chine. Sur place, le ministre a procédé à la pose de la première pierre du dédoublement du chemin de wilaya 141 reliant Amalou à Boudjellil. Après avoir visionné sur écran, les différentes étapes des travaux réalisés par l’Agence nationale des autoroutes, le ministre a procédé à l’inauguration du tronçon et à la mise en service de cet axe routier, reliant la commune d’Akbou a Ahnif qui permettra de décongestionner la circulation en direction de la capitale.

Le cortège ministériel qui a emprunté tout le trajet sur une longueur de 42 km, a été accosté au milieu de la route par un groupe de villageois au niveau d’Aftis, réclamant un échangeur pour accéder à la pénétrante. Le ministre qui a écouté les doléances de ces habitants a instruit le directeur des travaux publics d’établir une liaison vers l’axe routier en attendant la réalisation de l’échangeur Boudjellil-Aftis.

Cette pénétrante autoroutière, une des cinq pénétrantes en cours de réalisation donnera un nouveau souffle économique et social à la wilaya de Bejaia. « Félicitations pour la wilaya de Bejaia et à toute sa population pour cet acquis et à l’ensemble des élus locaux qui ont veillé à la réalisation de cet infrastructure de base bénéfique à leur localité. D’ici l’achèvement de cette pénétrante, Bejaia sera reliée à la capitale en deux heures trente. La seconde section reliant les échangeurs Akbou-Amalou et Ighzer Amokrane-Sidi Aich, sur 10 km, sera achevée en juillet prochain et les travaux se poursuivront jusqu’au port de Bejaia pour parachever les 100 km de cet axe routier » souligna le ministre en direction de la population d’Amalou qui a marqué fortement sa présence sur le site inauguré. Poursuivant son périple, le ministre s’est dirigé, à travers cette nouvelle route, vers la wilaya de Bouira où il a été accueilli à l’échangeur Ahnif-autoroute Est-Ouest par le wali et les responsables du secteur de cette wilaya. Le responsable de l’ANA a souligné qu’en plus de la réalisation de cette pénétrante, la wilaya de Bejaia a bénéficié à travers l’expérience des entreprises de réalisation de la formation de 19 ingénieurs qui prendront le relais des travaux de maintenance et le suivi des ouvrages de cette pénétrante. Ainsi, la pénétrante autoroutière, Bejaia-Ahnif, d’une longueur de 100 km, est réalisée avec un profil de deux fois trois voies, avec 60 ouvrages d’art totalisant un linéaire de 13 km, un tunnel de 1,700 km, 7 échangeurs répartis entre les communes de Tala Hamza, Amizour-El Kseur, Ighzer Amokrane-Sidi Aich, Akbou-Amalou, Boudjellil-Aftis, Ait Bouali-Beni Mansour et Ahnif-Autoroute Est-Ouest et une bretelle de raccordement de 324 mètres avec l’autoroute par un ouvrage sur oued Soummam. L’enveloppe financière allouée est de 101 milliards de dinars, dont 60 milliards de dinars ont été consommés pour ce tronçon inauguré jeudi.

Mustapha Laouer

Glissements de terrain à Aïn Tork

Les habitants seront pris en charge



Les habitants menacés par des glissements de terrain dans les localités d’Ibournanen et d’Oued Rekham, relevant de la commune d’Ain Tork (ouest de Bouira), « seront pris en charge dans un cadre social », a affirmé le wali de Bouira, Mouloud Chérifi. « Ces citoyens, dont les familles ont bénéficié durant les années 1990 de l’aide de l’Etat face aux glissements de terrain, seront pris en charge dans un cadre social, et j’ai demandé au chef de la daïra d’examiner ce dossier pour trouver des solutions », a expliqué le premier magistrat de la wilaya. Quelques habitants d’Oued Rekham et d’Ibournanen, deux villages traversés par l’autoroute Est-Ouest, ont saisi la visite du ministre Talaï dans cette région pour l’interpeller et demander l’intervention des autorités pour les prendre en charge et les protéger des glissements de terrain qui menacent leurs habitations, dont certaines sont déjà endommagées.