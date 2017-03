Validation des listes de candidature : Le RND finalise l’opération

Le Rassemblement national démocratique (RND) vient de finaliser l'opération de validation des listes de ses candidats aux élections législatives du 4 mai prochain dans les 48 wilayas du pays ainsi que dans les 4 circonscriptions de la communauté nationale à l'étranger, a indiqué hier, un communiqué du parti.

Ces listes "ont été établies par les structures locales du parti et validées par le secrétaire général, Ahmed Ouyahia", note la même source, précisant que "sur les 462 candidats titulaires, 149 sont des femmes et 90 des jeunes de moins de 35 ans". Quant au profil des 52 têtes de liste, le RND cite "un ministre, 24 députés reconduits, 4 ex-sénateurs, 3 professeurs d'universités, 8 cadres supérieurs au niveau des institutions de l'Etat, 7 issus du monde économique et 5 sont médecins, avocats et ingénieurs". Pour rappel, le dépôt des dossiers de candidature aux prochaines élections législatives s'achève demain 5 mars, à minuit.(APS)