M. LOUH À TISSEMSILT : L’auteur de l’attentat déjoué à Constantine identifié

C’est à partir de Tissemsilt que la procédure de signature électronique des actes notariés a été officiellement lancée, jeudi, en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh.

De notre envoyé spécial : Karim Aoudia

Dans le cadre d’une visite de travail qu’il a effectuée dans cette wilaya portant, notamment sur la réception de la nouvelle cour de justice de Tissemsilt, M. Tayeb Louh a eu à développer une série de thèmes sur lesquels il s’est montré intransigeant. S’adressant à la famille des magistrats, le ministre a mis l’accent, d’une part, sur les acquis de la réforme jusque là consacrée par la justice et les défis que s’assigne le secteur en rapport, d’autre part, avec les enjeux à la fois politiques économiques mais aussi ceux de la sécurité et de la stabilité du pays et de la consolidation de sentiment de quiétude au sein de la société entière.

Déterminant, est le rôle de la justice dans le parachèvement du processus de consolidation de l’Etat de droit où des avancés indéniables ont été consacrés « sous la gouvernance du Président Bouteflika », appuie M. Tayeb Louh. « Toute la relation symbolisant la confiance de la société en ses institutions est intimement liée avec la personne du Chef de l’Etat» dira-t-il, avant de souligner que « pour conforter davantage la confiance du peuple en ses institutions, il y a lieu de faire prévaloir un esprit d’éthique auprès des responsables à différents niveaux ».

« Le secteur de la justice est directement concerné, a-t-il ajouté, par la réalisation de cet objectif, en faisant valoir la stricte application de la loi dans la lutte aussi bien contre toutes formes de violations des droits et des libertés mais aussi à l’encontre des différents maux sociaux à leur tête le crime organisé et le terrorisme ». Aussi, M. Louh a exhorté les magistrats à s’autosaisir de toute pratique illégale ou attentatoire à la crédibilité des prochaines élections législatives du 4 mai. «Il leur est recommandé de lancer dans l’immédiat et de concert avec la police judiciaire la procédure y afférente» a indiqué à cet effet, le ministre de la Justice dans son allocution à l’occasion de l’installation du président et du procureur général de la nouvelle Cour de justice de Tissemsilt, respectivement MM. Hobeddine Bettayeb et Guessar Mohammed.



70% des dispositions de la Constitution garantissent les droits et les libertés



M. Louh rappellera par la même occasion toute l’importance que revêt le prochain scrutin des législatives en mettant l’accent sur les conditions garantissant la crédibilité de son déroulement, y compris celles introduites dans la nouvelles constitution adoptée en 2016, plus particulièrement la disposition relative à la création de la Haute instante indépendance de surveillance des élection.

« La volonté de l’Algérie de consolider au mieux les libertés des citoyen et l’ancrage d’un Etat de droit a été manifestement certifiée dans la nouvelle Constitution », dira encore M. Louh. Il argue ses propos par le fait que la majorités des amendements, soit 70 des nouvelles dispositions constitutionnelles obéissent dans leur contenu, à l’idée de promouvoir au mieux les droits et les libertés des citoyens, via une adaptation institutionnelle visant à garantir à les prémunir contre toutes atteintes .

Le ministre de la Justice rappellera que dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Président de la République, le gouvernement a doté les magistrats d’un ensemble de lois dans la perspective de préserver les droits et les libertés des citoyens, tout en engageant une lutte endurcie contre les différentes crimes attentatoire à la stabilité du pays et son économie nationale.

Il ne manquera pas d’attester d’une dynamique d’adaptation des lois en vigueur aux nouvelles dispositions constitutionnelles à l’exemple des deux nouvelles lois adoptées mercredi dernier, par le Conseil de la Nation et portant sur l’organisation judiciaire et la réforme des procédures pénales. Des lois qui portent entre autres sur la révision du mode de fonctionnement du tribunal criminel en adéquation, de ce fait, avec le principe constitutionnel consacrant l'institution d'un deuxième degré de juridiction en matière pénale.

Ces deux nouvelles lois désormais approuvées par les deux chambres du Parlement verront leur application dans un délai de 6 mois, tiendra à préciser M. Louh.



L’auteur de l’attentat déjoué à Constantine, identifié



Lors de la cérémonie d’inauguration de la cour de justice de Tissemsilt, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a affirmé par ailleurs, que le terroristes auteur de l’attentat déjoué au siège de la 13e sûreté urbaine de Constantine a été identifié grâce a-t-il précisé, aux moyens de modernisation dont dispose le secteur de la Justice, notamment sa banque de donnés des empreintes digitales.

C’est là une nouvelle technique permettant, a t-il appuyé, une célérité dans le traitement des affaires du crime organisé, à leur tête celles liées au terrorisme et au trafic de drogue. «L’identification du terroriste auteur de l’attentat avorté de Constantine a été le résultat d’un travail de coordination entre les cadres chargés de l’enquête menée sous l’égide du procureur de la République compétent » a encore ajouté le ministre précisant qu’en vertu de la procédure liée à cette même enquête, il ne pouvait communiquer son identité.

Mettant l’accent sur l’important vital que revêt la modernisation du secteur, M. Louh qui a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de la numérisation des archives judiciaires au niveau de la nouvelle Cour de Tissemsilt a fait part également du lancement prochain d’un programme de formation des magistrats traitant des nouveaux acquis de la modernisation, à l’exemple du bracelet électronique dont le texte de loi y afférent vient d’être finalisé.

Un autre acquis, celui de la signature électronique des actes notariés qui été lancée officiellement à partir de Tissemsilt, verra sa généralisation d’ici la fin de l’année à travers tout le pays.

Celle-ci sera d’un impact certain en matière de transparence des transactions économiques et d’amélioration de l’attractivité de l’Algérie vis-à-vis des investisseurs étrangers, selon le ministre, Tayeb Louh, dira aussi, qu’avec l’inauguration de la Cour de Tissemsilt, « nous avons réussi un équilibre entre le nombre des cours de justice et celui des wilayas du pays ». Il a fait remarquer que, dans le cadre des réformes profondes décidées par le Président de la République, le secteur de la justice a achevé, par ailleurs, la réalisation de 38 tribunaux administratifs en attendant 10 autres dont de quatre sont réceptionnée et en attente de la désignation de l’élément humain.

A Tissemsilt, le ministre a procédé également a la remise de deux premières cartes professionnelles biométriques au niveau national à un magistrat et à un greffier.

K. A.