ECLAIRAGE : La parole et l’acte

lLe blanchiment d’argent, fléau planétaire, qui n’épargne aucun pays à l’instar du terrorisme et du banditisme qui s’en nourrissent demeure « minime » en Algérie, note le département d’Etat américain dans son rapport 2017, sur le trafic de drogue et les crimes financiers. L’Algérie lutte rigoureusement contre le blanchiment d’argent grâce à un contrôle bancaire renforcé reconnaît le département d’Etat américain dans ce rapport transmis au Congrès. Il y a environ une année, le GAFI avait déjà souligné, lors de sa réunion annuelle tenue à Paris, que notre pays « a adapté » son cadre juridique et réglementaire, dans la lutte contre le blanchiment d'argent, aux standards internationaux. Les mesures prises par l'Algérie au plan législatif et réglementaire traduisent la ferme volonté des autorités à lutter contre ce fléau international et confortent l'engagement de l'Etat de doter notre pays d'un système financier sain, moderne et solide, fonctionnant selon les meilleures pratiques internationales, a estimé le GAFI. "Je félicite l'Algérie pour ses importants développements juridiques et institutionnels dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et je tiens également à féliciter l'Algérie pour la reconnaissance internationale de ces développements" avait, déjà, souligné Mme Polaschik, l’ambassadrice des Etats-Unis en Algérie dès octobre 2015. On le sait, ce résultat est le fruit de plusieurs actions menées par notre pays sur plusieurs fronts, certaines à l’échelle internationale, d’autres intra-muros. A titre d’exemple, notre pays fait partie du Groupe Egmont, un forum d’échange opérationnel pour les cellules de renseignement financier de même qu’elle est membre fondateur du GAFIMOAN, un groupe régional opérant dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Le document rendu public hier par le Département d’Etat américain précise que les cas minimes de blanchiment d’argent sont constatés hors secteur financier officiel à travers notamment l’évasion fiscale, les transactions immobilières et la fraude commerciale, échappant de ce fait au contrôle bancaire. Il note à ce propos que l’usage du cash en Algérie pourrait augmenter les risques liés à la criminalité financière. Ceci dit, l’Algérie est principalement un pays de transit pour le trafic de drogue provenant du Maroc en direction de l’Europe et du Moyen-Orient, est-il noté dans ce rapport qui pointe du doigt, encore une fois, le Maroc en tant que principal pourvoyeur de drogues en Algérie. Il y a quelque temps, un gigantesque réseau international de blanchiment d’argent, activant entre le Maroc et l’Europe, a été démantelé à l’issue d’une vaste enquête commune menée en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Ce réseau tentaculaire « hors normes » constituait un véritable système bancaire parallèle, dont la tête était au Maroc. Ce système fonctionnait par « compensation entre les pays », effaçant ainsi toute traçabilité et limitant les transferts d’argent. Au total, 50 personnes ont été arrêtées en Europe, dont 20 ont été mises en examen suite à cette enquête qui a mobilisé 425 enquêteurs des différents services européens. Le renforcement du contrôle au niveau des frontières terrestres a poussé les trafiquants de drogue à emprunter les routes maritimes entre l’Algérie et le Maroc ce qui s’est traduit par des saisies importantes opérées par la garde côtière algérienne et la gendarmerie nationale. En Algérie, la cellule de traitement du renseignement financier a conclu 21 mémorandums d'entente et d'échanges d’informations avec des homologues d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Europe et d'Asie. Obama, quand il occupait le bureau ovale à la Maison-Blanche, avait annoncé la tenue, en 2017 à Washington, du premier forum mondial sur le recouvrement d’avoirs issus de la corruption, destiné à lutter contre la criminalité financière internationale. L’initiative, annoncée à Washington au même moment où se tient le sommet anti-corruption à Londres, vise à créer "un mécanisme robuste" d’entraide entre les Etats sur les dossiers de traçage et de recouvrement d’avoirs détournés ou issus de la corruption. Il est prévu la création d’un centre international de coordination contre la corruption, dont la mission est de coordonner les enquêtes internationales sur les crimes financiers, d’accroître le partage du renseignement entre les centres financiers et d’aider les pays en développement dans les affaires de corruption.

A suivre donc avec Trump...

Mohamed Koursi