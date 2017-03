MDN : Une cache d’armes et une importante quantité de munitions découvertes à Adrar et d’une cache de munitions contenant 8 obus à Tizi Ouzou

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, et lors d'une patrouille de reconnaissance, un détachement de l'Armée nationale populaire relevant du secteur militaire d'Adrar/3°RM a découvert, ce matin du 2 mars 2017, une cache d'armes et de munitions contenant 40 pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, 1 mitrailleuse lourde de calibre 14,5 millimètres, 44 chargeurs pour pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov, ainsi qu'une importante quantité de munitions (1.686 balles) de différents calibres», est-il précisé dans un communiqué du MDN. «Cette nouvelle opération, qui vient s'ajouter à la série de résultats obtenus sur le terrain par les forces de l'Armée nationale populaire, dénote de leur permanente veille et disponibilité, à travers les quatre coins de l'Algérie, pour déjouer toute tentative visant à porter atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du pays», ajoute la même source.









«Un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, le 1er mars 2017, à Tizi Ouzou/1°RM, une cache de munitions contenant 8 obus de type RPG-2, une quantité de munitions de différents calibres et des produits explosifs, tandis qu’un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté à Blida», a précisé le MDN. Par ailleurs, «dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments des gardes-frontières ont saisi à Tlemcen/2°RM, 4 quintaux et 25 kilogrammes de kif traité, tandis qu'un détachement de l'ANP a saisi 80 quintaux de tabac à El-Oued/4°RM», ajoute-t-on de même source.