Algérie - Portugal : Réunion du Groupe de travail conjoint de coopération économique

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdesslam Bouchouareb, s’est rendu au Portugal, pour coprésider, avec le ministre portugais de l’Économie, Manuel Caldeira Cabral, les travaux de la 5e réunion du Groupe de travail conjoint de coopération économique, a indiqué un communiqué de ce ministère. Au programme de cette visite de deux jours, M. Bouchouareb effectuera également des visites d’entreprises portugaises et aura des entretiens avec plusieurs responsables du gouvernement portugais, dont le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l’Économie, «pour aborder les moyens à mobiliser pour favoriser le développement des relations économiques bilatérales», précise le communiqué. La visite de M. Bouchouareb, qui est accompagné d’une délégation composée de représentants de différents départements ministériels et de chefs d’entreprises, sera marquée par la tenue d’un forum économique algéro-portugais en présence d’une centaine d’hommes d’affaires portugais. À travers ce forum, il s’agira d’«identifier et de concrétiser des partenariats dans plusieurs filières qui intéressent les deux pays», dont essentiellement la sous-traitance, le BTPH, l’industrie et les mines, l’énergie, les produits pharmaceutiques, les télécommunications et systèmes d’information, ainsi que l’agroalimentaire.