Multinationales-DAECH : Petits arrangements entre frères ennemis

Le scandale des financements du terrorisme par des entreprises occidentales pour s’assurer de parts de marchés dans les zones en guerre.

L’un des plus grands fournisseurs de ciment à l’échelle planétaire et leader mondial de matériaux de construction, LafargeHolcim, a admis avoir conclu des arrangements «inacceptables» avec des groupes armés pour maintenir l'activité de sa cimenterie en Syrie, entre 2013 et 2014, année de son départ. La filiale locale qui appartenait alors au français Lafarge «a remis des fonds à des tierces parties, certaines visées par des sanctions, afin de trouver des arrangements avec un certain nombre de ces groupes armés», explique le groupe dans un communiqué publié sur son site ce jeudi. «À cette époque, différentes factions armées ont contrôlé ou ont tenté de contrôler les zones autour de l’usine. La filiale a remis des fonds en vue de maintenir l’activité et d’assurer un passage sûr des employés et des approvisionnements vers et depuis l’usine». Dans ce communiqué, le groupe Lafarge laisse entendre que suite à ces révélations par des médias, il a lancé une enquête interne… (comprendre que le siège n’était pas au courant de ces agissements et que les dits arrangements seraient le fait de cadres de l’entreprise locale incriminée). L’enquête, est-il écrit dans ce communiqué qui reconnaît ces pratiques, «n’a pas pu établir avec certitude quels étaient les destinataires ultimes des fonds au-delà des tierces parties concernées». Le journal Le Monde, qui a révélé cette affaire dans son édition du 21 juin 2016, a été plus catégorique en affirmant que ces arrangements qui ont profité à l’organisation «État islamique» étaient connus par la direction de Lafarge à Paris. La cimenterie en cause est située à Jalabiya, à 150 kilomètres au nord-est d’Alep, propriété du français Lafarge, qui a depuis fusionné avec le suisse Holcim. «La cimenterie a alors négocié des droits de passage aux check-points tenus par les terroristes, pour que ses camions puissent passer, et s'est approvisionnée auprès de négociants en pétrole, dont les champs étaient tenus par l'EI». Dans le communiqué mis en ligne sur son site, jeudi, le groupe Lafarge fait son mea-culpa : «Les responsables des opérations en Syrie semblent avoir agi d'une façon dont ils pensaient qu'elle était dans le meilleur intérêt de l'entreprise et de ses employés. Néanmoins, l'enquête révèle des erreurs de jugement significatives en contradiction avec le code de conduite alors en vigueur.» Au sommet du G20, qui s’est tenu en novembre 2015, en Turquie, le président russe a souligné que son pays avait présenté «des exemples de financement des terroristes par des personnes physiques venant de 40 pays, y compris des pays membres du G20». Évidemment, les médias européens, qui sont généralement propriétés d’hommes d’affaires et de multinationales, n’ont pas tellement médiatisé cette «accusation». Dans une tribune, Wiam Berhouma, professeur d'anglais, s’interroge à propos de Lafarge : «Pourquoi le personnel politique, d’ordinaire si prompt à se dresser publiquement contre les alliés du terrorisme, s’est curieusement tu dans cette affaire ? Est-ce que les intérêts des multinationales passent avant la lutte contre le terrorisme ?»

Il faut croire que oui ! Rukmini Callimachy July, lauréate du Prix Pulitzer pour son enquête sur l'exploitation des enfants pauvres d'Afrique occidentale et centrale, a publié une enquête dans le New York Times qui révèle que l’Europe était le principal financier d’El-Qaïda avec les sommes faramineuses versées aux groupes terroristes qui exigeaient des rançons pour libérer ses ressortissants. Paris aurait, ainsi, versé 60 millions de dollars environ depuis 2008 (jusqu’à 2014, année de publication de cette enquête), à El-Qaïda au Maghreb islamique, la Suisse 12,4 millions de dollars, tout comme l'Espagne, avec 10,1 millions de dollars. Ce quotidien new-yorkais donne des montants, cite d'anciens otages, des négociateurs, des diplomates et des représentants de gouvernement de 10 pays en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, et affirme que les paiements sont bel et bien versés. Pour justifier ces transferts, les sommes sont présentées comme aide au développement.

Mohamed Koursi