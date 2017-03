Salon International de l’Equipement Hospitalier et Médical : Une opportunité pour les professionnels

«L’OMS œuvre à impliquer les politiques de santé à travers le monde, pour l’instauration d’une politique stricte et bien définie dans l’acquisition et l’utilisation de ces dispositifs, leur accessibilité, ainsi que l’accompagnement des utilisateurs», tels sont les propos tenus par le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Algérie En effet le Pr Bah Keita, qui a procédé, jeudi, à l’inauguration de la 9e édition du Salon international de l’Equipement hospitalier et médical a mis l’accent sur l’importance de ce Salon qui représente un rendez-vous incontournable des professionnels du secteur de la santé.

Des professionnels qui voient, dans leur participation, une occasion de promouvoir leurs produits et prestations de services, mais aussi de se rencontrer sur une plate-forme qui rassemble différents acteurs d’une même spécialité. En effectuant une visite sur les différents stands du Salon, le représentant de l’OMS a exprimé sa satisfaction quant à la qualité et à la modernité des équipements mis sur le marché algérien, en affirmant que « l’introduction des hautes technologies médicales dans le système de santé contribue, sans aucun doute, à l’amélioration de la qualité de soins prodigués aux malades pour une meilleure prise en charge médicale de la population ». Pour sa part, M. Nabil Mansouri, le chargé de communication de cette manifestation a fait savoir que plus de 15.000 visiteurs professionnels sont attendus à cette 9e édition du Salon international de l’équipement hospitalier et médical (SIEHM) « comparativement, ils étaient 12.500 visiteurs en 2016 contre 90.002.014 » s’est-il réjoui, affirmant dans ce sens que la participation étrangère sera cette année très importante. « Une croissance significative de plus de 32%, des sociétés de distribution a été constaté en 2016, grâce aux offres du Salon qui permettent une mise en relation directe entre fabricants, importateurs et représentants des firmes internationales », a-t-il dit. Selon les organisateurs, une centaine d’entreprises nationales et étrangères, et pas moins de 500 marques mondiales d’expertises et de dispositifs médicaux exposeront durant 3 jours, sur une superficie de 5.000 m2. En marge du SIEHM, un séminaire de deux jours sera organisé en collaboration avec des spécialistes de renommée mondiale, venus de France, Suisse, et de Belgique. Les thèmes abordés sont en rapport avec l’actualité du secteur. Il s’agit entre autres, des « Enjeux de l’hospitalisation à domicile (had) » , « Le numérique révolutionne l’exercice de l’art dentaire » , ainsi « La mutualisation comme alternative économique » et « Maintenance des dispositifs médicaux : aspects techniques et stratégiques ».

Par ailleurs, deux symposiums sont programmés autour de la radio-vigilance et la sécurisation des déchets spéciaux. Ces rencontres seront accompagnées par des ateliers pratiques animés par des spécialistes étrangers, venus exposer leur expérience et savoir-faire, dans le domaine de la gestion et de la sécurité des équipements médicaux. Il faut dire, aussi, que ce Salon est présenté comme une occasion pour les promotions et contrats d’affaires. C’est aussi une occasion pour profiter d’une multitude de choix, au meilleurs prix. Sans oublier les promotions qui seront lancées dès l’ouverture du Salon, au profit des acquéreurs d’équipements et dispositifs médicaux.



La santé en Algérie une priorité



Il y a lieu de souligner que depuis l’avènement des années 2000, l’Algérie a entrepris un vaste chantier de remise à niveau et de modernisation de ses structures sanitaires. Ces réformes destinées à la réalisation de nouvelles infrastructures visent une meilleure prise en charge des patients et la réduction substantielle des écarts en matière de prise en charge sanitaire entre les différentes régions du pays, un accent particulier a été mis sur la situation des soins spécialisés. Malgré le stress budgétaire que vit l’Algérie, le projet de loi de finance 2017 approuvé par le conseil des ministres représente un signe fort à destination du secteur de la santé.

Non seulement le budget du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière n’a pas été réduit, mais celui-ci a été augmenté de près de dix milliards de dinars : il passe de 379,4 milliards de dinars en 2016 à 389,07 milliards pour l’année prochaine (soit plus de 3 millions d’euros).

L’ouverture économique de l’Algérie et sa volonté de moderniser son système de santé lui ont permis de s’ouvrir sur le marché mondial des technologies de la santé. L’ouverture de plusieurs établissements de santé publics et privés a dynamisé le secteur de l’équipement médical en Algérie. Pour sa part, le Salon International de l’équipement hospitalier et médical est une manifestation qui accompagne depuis 9 années déjà, les professionnels activant dans le domaine des dispositifs médicaux innovants.

