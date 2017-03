Psychiatrie en Algérie : Une thérapie à promouvoir

Le psychiatre Abdelhak Benouniche et la psychanalyste Fayka Medjahed ont mis l’accent sur l’efficacité de la thérapie psychanalytique qui reste un remède, hélas, très négligé dans notre société.

Lors d’une rencontre organisée à la libraire Chaib-Dzair de l’ANEP à Alger, M. Abdelhak Benouniche a cité, au début, plusieurs citations des livres de Frantz Fanon afin de traiter le sentiment de haine et de peur qui demeure une obsession pour beaucoup de personnes tout en précisant qu’il faut enterrer les fantômes.

Dans ce cadre, le conférencier a rappelé la grande contribution du père de la psychanalyse en Algérie durant la guerre de Libération nationale, Frantz Fanon qui aidait les Algériens à se guérir des traumatismes que commettait la France coloniale » qui adoptait une politique brutale contre les différentes catégories de la société algérienne. Il rappellera que Frantz Fanon soignait des Algériens qui ont subi un choc ou pris connaissance des crimes coloniaux. De plus, Frantz Fanon « s’est rendu compte que les Algériens vivaient à cette époque, dans la division et sous le choc. Dans ce contexte, Abdelhak Benouniche et Fayka Medjahed ont mis en lumière le rôle important de Frantz Fanon indiquant qu’il avait pu soigner nombre de nos compatriotes traumatisés.

Après avoir souligné l’efficacité de la thérapie psychanalytique dés lors qu’elle était prodiguée à des gens qui ont vécu une crise sociale, les conférenciers ont rappelé ce qu’avaient enduré les Algériens durant la décennie 90, dont un certain nombre était contraint de quitter la patrie parce qu’il y avait trop de souffrances, de stress et de peur à cause des attentats qui ont ciblé notre élite et nos institutions. C’est pourquoi « il est important de sensibiliser les gens et de les inciter à prendre connaissance des travaux de Frantz Fanon », qui reste un repère symbolique de la psychiatrie, parce que c’est un penseur, un apologiste et analyste psychiatrique de grande compétence du phénomène de la violence. Dans ce cadre, les conférenciers ont tenu à préciser la nécessité d’accompagner les personnes qui souffrent des maladies psychologiques, en essayant de les comprendre afin de les délivrer des troubles qui les affectent.

hichem hamza