Souscripteurs de logement social participatif : TRANSFéRéS VERS AADL

Le Conseil de la Nation a abrité, jeudi, une séance plénière, présidée par M. Abdelkader Bensalah, président de cette institution parlementaire, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Ghania Eddalia. La séance a été consacrée aux questions orales posées par les sénateurs aux membres du Gouvernement.

M. Abdelmadjid Tebboune :

« Le ministère de l'Habitat : une solution aux souscripteurs LSP dont les projets sont à l'arrêt »



Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et ministre du Commerce par intérim, M. Abdelmadjid Tebboune, a assuré qu'une solution va être trouvée aux souscripteurs du Logement social participatif (LSP) n'ayant pas encore reçu leurs logements, en les transférant vers la formule de la location-vente ou en recherchant d'autres options «financières».

Dans sa réponse à une question posée par M. Slimane Ziane, membre du Conseil de la Nation, le ministre et après avoir affirmé que cette formule (LSP) a été abandonnée dès le lancement de la formule des logements de l'AADL et qu’il restait 9.000 logements litigieux auxquels il faut trouver des solutions, il a souligné que «les souscripteurs à cette formule dont les projets n'ont pas démarré ont été transférés vers la formule des logements AADL, tandis que des options "financières" sont recherchées pour les projets confiés à des promoteurs immobiliers qui n'ont pas pu honorer leurs engagements ».

Poursuivant ses propos, M. Abdelmadjid Tebboune signale que « le problème se pose pour les promoteurs immobiliers qui ne sont pas affiliés à la Caisse nationale du logement relevant du secteur », notant qu'en l'espèce, le ministère de tutelle ne peut ni protéger les projets ni garantir les droits des souscripteurs. Cependant, la Caisse nationale du logement (CNL) peut intervenir, en lieu et place du promoteur immobilier affilié, pour parachever le projet à l'arrêt ou indemniser les souscripteurs. Ce qu’il faut également savoir c’est que « les logements LSP à l'arrêt (9.000 unités) ne représentent qu'une infime proportion de la totalité des projets de logement dans le secteur où pas moins de 1.025.000 LPA sont en cours de réalisation, 470.000 logements de location-vente sont programmés et un million de logements sociaux depuis 2013 ».

S'exprimant d’autre part, à propos des promoteurs ayant abandonné leurs projets, faute de moyens ou pour toute autre raison, le ministre fera savoir que leur agrément allait leur être retiré et qu'ils ne pourront plus réaliser de projets à l'avenir. Ces derniers ne sont pas très nombreux, soit une centaine seulement sur les 6.000 promoteurs immobiliers titulaires d'un permis.

S’adressant ensuite aux entreprises nationales, le ministre appelle ces dernières à renforcer davantage leurs capacités pour prendre en charge les projets qui leur sont confiés, d'autant que le secteur n'exige des entreprises algériennes de réaliser qu'une moyenne de 500 logements par an pour pouvoir être intégrées dans la short-list des entreprises auxquelles sont confiés des projets contre 2.000 logements par an, pour les entreprises étrangères.

Le ministre a souligné, par ailleurs, que les terres agricoles jouxtant les zones urbaines demeurent parmi "les outils d'urbanisation" et requièrent, de ce fait, l'obtention d'autorisation d'exploitation. M. Tebboune qui répondait à une question du sénateur Abdelkader Moulkhaloua, sur l'urbanisation des terres agricoles, a indiqué que « ces terres agricoles, dont les études confirment, toutefois, leur faible rendement agricole, demeurent parmi le gisement urbain exploitable, sous forme de constructions, espaces verts ou aires de loisirs. Le ministre fera remarquer également que la problématique du foncier se pose avec acuité uniquement au niveau des grandes villes, notamment à Alger, Blida, Oran, Constantine, Annaba, Sétif et Batna. Aussi, et dans le cadre du plan d'aménagement et du développement urbains, les directions d'urbanisme de wilayas ont reçu 1.500 demandes, pour les besoins de partage des terres agricoles et leur conversion en espaces urbains.



Les dossiers «AADL 2» seront traités

progressivement



A retenir, en réponse à une question posée par la presse et relative à « la clôture des dossiers "AADL 2001 et 2002", le ministre déclare : « C'est sûr et certain, le dossier sera définitivement clos en 2017 ».

S’agissant de la prise en charge des souscripteurs au programme "AADL 2", le ministre a affirmé que l'année (2017) n'en est qu'à ses débuts et qu’il est précoce de se prononcer sur l'opération, relevant que les dossiers seront traités d'une manière progressive. A noter dans ce contexte qu’en ce qui concerne les propriétaires des logements de type F1, ces derniers ouvrent droit à des logements "AADL" ou sociaux et cela fait déjà deux ans que les directives y afférentes ont été données.

Par ailleurs, M. Abdelmadjid Tebboune en sa qualité de ministre du Commerce par intérim a affirmé que des mesures répressives "rigoureuses" seraient prises contre les commerçants spéculateurs durant le mois de Ramadhan. En marge de la séance, le ministre a précisé que des mesures répressives seraient prises contre les commerçants qui exerceraient la spéculation sur les produits de large consommation.

M. Tebboune a précisé que "la disponibilité des produits est une question qui relève du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, tandis que les mesures de contrôle ordinaires, d'approvisionnement et de contrôle du marché relèvent des prérogatives du ministère du Commerce". S'agissant de l'impact de certains facteurs sur l'offre et la demande, le ministre a souligné que "le gouvernement interviendrait en cas de problèmes liés à un déséquilibre entre l'offre et la demande".



Mme Nouria Benghebrit :

La lutte contre la violence en milieu scolaire basée sur l'aspect pédagogique et juridique



La ministre de l'Education nationale a révélé que la stratégie de lutte contre la violence en milieu scolaire qui sera présentée par son département mercredi prochain s'articule sur l'aspect pédagogique et juridique.

Mme Nouria Benghebrit — qui répondait à une question sur la déperdition scolaire — a indiqué que les solutions qui seront apportées à la faveur de cette stratégie s'articulent essentiellement sur les aspects pédagogiques et juridiques outre la mise en place d'un climat favorable à l'élève poursuivre sa scolarité.

La ministre explique que cette stratégie vise la prise en charge de la violence à l'école (à l'intérieur et à l'extérieur) afin de permettre aux élèves de suivre leur scolarité jusqu'à l'âge de 16 au minimum.

Elle fera savoir également que le programme de lutte contre la déperdition scolaire est fondé sur cinq axes, notamment l'approfondissement des recherches. Mme Benghebrit relève a également fait part de la création d’un groupe de travail mixte (Observatoire national de l'éducation et de la formation, Institut national de recherche en éducation et Direction centrale de l'évaluation et de la prospective) qui est chargé d'effectuer d'une recherche de qualité sur le phénomène de déperdition scolaire. Enchaînant avec le deuxième point, celui relatif à la lutte contre le redoublement scolaire, ce dernier sera possible notamment à travers l’optimisation de la prise en charge des difficultés rencontrées par l'élève, l'organisation d'examens de rattrapage pour les élèves ayant obtenu une moyenne de 9 et le développement du préscolaire ainsi que la révision des programmes actuels.

Dans sa stratégie de lutte contre la déperdition scolaire, le ministère de l'Education nationale a axé son effort sur l'amélioration de l'évaluation pédagogique à travers le lancement d'une consultation nationale, le renforcement du volet formation au profit des enseignants en matière pédagogique et l'intensification des activités culturelles.

A une question sur le rôle du lycée des mathématiques qui dispense les mêmes cours dispensés au niveau des autres établissements secondaires, la ministre a reconnu l'existence de ce problème indiquant que son département œuvre à « encourager l'orientation des élèves vers cette filière ». Elle a indiqué à ce propos que son département ministériel souhaite donner à ce lycée un cachet particulier en le dotant d'un programme qui se démarque du programme de la filière des mathématiques suivi au niveau des autres lycées. Et d’ajouter : « Nous poursuivrons nos efforts pour arriver à un niveau international, à travers l'organisation d'un baccalauréat international de mathématiques et l'ouverture d'une Ecole supérieure de mathématiques au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ». Il convient de signaler, enfin, que le lycée des mathématiques situé à Kouba, a été créé durant l'année scolaire 2012/2013 pour accueillir les élèves ayant obtenu les meilleurs résultats dans cette matière, lors de l’examen du BEM.





M. Mohamed Aissa :

« La formation a permis l'amélioration du discours religieux en Algérie »



Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a mis l’accent sur le fait que « le discours religieux s'est nettement amélioré grâce aux programmes de formation initiés par le ministère ».

M. Mohamed Aïssa qui répondait à la question orale d'un membre du Conseil de la nation concernant le discours religieux (prêche) dans les mosquées, a, en effet, soutenu que ce dernier a connu une « nette amélioration grâce » aux programmes de formation mis en place par le ministère.

De même qu’il rappelle dans ce contexte que son département a procédé à l'actualisation du système de formation et de qualification des imams et cadres du secteur des affaires religieuses à travers 14 instituts de formation et la création d'une nouvelle spécialité universitaire consacrée à l'Imamat (LMD), ainsi que d'autres pour une ouverture sur les différentes sciences. Avec toutes ces avancées, la dynamique de la formation se poursuit toujours pour la qualification des cadres religieux à travers des stages et l'organisation de rencontres tout au longs de l'année en vue de relever le niveau des imams et du discours religieux conformément au référent religieux national, de manière à « traiter des questions de la société et à unifier les rangs », a insisté le ministre qui admettra cependant l’existence de certaines insuffisances à combler, en dépit de l'évolution du discours religieux tant au niveau des mosquées que de la part des imams et de la capacité des derniers à faire face aux sectes étrangères à l'Islam.

En somme, il reste beaucoup de travail à faire, soutient haut et fort M. Mohamed Aïssa. Poursuivant ses propos, le ministre annoncé l'organisation prochaine d'une journée d'études sur le discours religieux. S’exprimant ensuite au sujet des sectes et des idées subversives étrangères à l'islam, M. Mohamed Aïssa a indiqué, en réponse à une question y afférente, que le ministère a pour mission de « préserver l'unité religieuse de la société en préservant le réfèrent religieux national, prônant la modération à travers les programmes de formation et l'amélioration du niveau des cadres religieux et des imams ». « En sus de campagnes de sensibilisation contre ces idées destructrices, tous ces phénomènes étrangers à la société algérienne font l'objet de veille de la part des inspecteurs au niveau des directions locales et des imams », assure le ministre.

A noter, par ailleurs, « les conseils scientifiques procèdent actuellement à une révision de ces licences » des bénévoles au niveau des moquées de la République.

Le ministre rappellera dans ce sillage que les mosquées de la République fonctionnent selon un réfèrent unifié, depuis la réintégration des mosquées au parc national en 1999. Aussi, « toute prêche dans les mosquées doit faire l'objet d'une autorisation du ministère». Enfin et en ce qui concerne les mesures prises pour lever le gel des activités des associations à caractère religieux, M. Mohamed Aïssa a souligné que ses services « ont étudié la question et soumis le projet de loi au secrétariat général du gouvernement ».



Les mosquées ne doivent pas être impliquées dans la campagne électorale pour les législatives



Dans une déclaration accordée à la presse nationale en marge de cette séance plénière consacrée aux questions orales, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a indiqué : « Nous avons adressé une instruction à toutes les directions des Affaires religieuses et des Wakfs du territoire national de ne pas impliquer les mosquées et les écoles coraniques de la République dans la campagne électorale pour les prochaines législatives». Il rappelle dans ce contexte qu’il est « strictement interdit aux imams des mosquées de la République et enseignants du Coran de faire usage des tribunes des mosquées pour s'impliquer en faveur de tel ou tel candidat », dans le cadre des prochaines élections législatives.

Les lieux de culte doivent rester neutres, insiste le ministre mettant l’accent sur l’impératif pour les imams de respecter les lois de la République et les règles éthiques et à observer la totale neutralité vis à vis de la campagne électorale pour les élections législatives prévues en mai prochain.





M. Abdesselam Chelghoum :

Des investissements agricoles sur une superficie de 10.000 hectares à Médéa en cours d'étude



Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a indiqué que des dossiers d'investissement agricole sur une superficie de 10.000 hectares dans la wilaya de Médéa sont à l'étude par les services de wilaya et que d'autres sont en cours de réalisation.

M. Abdesslam Chelghoum a précisé lors de sa réponse à une question orale posée par le sénateur Belkacem Kara, qu'une surface de plus 40.000 hectares a été dégagée comme terrains destinés à être mis en valeur pour être, par la suite, distribués aux investisseurs. Il faut dire que dans le cadre du plan gouvernemental 2015-2019, d'autres objectifs sont inscrits dans cette wilaya, à l’image de l'extension des périmètres irrigués, à travers la réalisation d'un barrage d'une capacité de 28 millions m3, pour irriguer plus de 2.000 hectares, ainsi que la réalisation en cours d'une plate-forme logistique de froid à Béni Slimane. Outre la réalisation d'une unité de traitement de semences, réceptionnée en 2016, des unités de collecte et de stockage de semences ont été réalisées à Ain Boucif et Chellala Adraoua.

La wilaya de Médéa a également bénéficié, dans le cadre du plan national de développement agricole, lancé en 2000, de plus de 5.000 exploitations agricoles pour un montant dépassant les 400 milliards de centimes, ce qui a permis de doubler la production dans la région.

Synthèse de Soraya Guemmouri