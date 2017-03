Commémoration de la mort de Ben M’hidi : Le méssage des martyrs

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a considéré, à Oum El-Bouaghi, que la célébration du 60e anniversaire de la mort du chahid héros Larbi Ben M’hidi (1923-1957) représente «une occasion pour tirer des leçons». Présidant la clôture du 3e séminaire national consacré à ce héros à l’université d’Oum El-Bouaghi, le ministre a affirmé que les chouhada, les moudjahidine et tous les héros et chefs de la Révolution sont «la véritable gloire de la nation». L’histoire nationale est jalonnée de hauts faits d’hommes de la carrure de Ben M’hidi, dont le courage, l’audace et la ténacité dans son combat contre l’occupant français sont source d’inspiration pour toutes les générations d’Algérie, a soutenu M. Zitouni qui a insisté sur l’écriture objective par des historiens nationaux de l’histoire algérienne pour l’inculquer aux générations futures. Des commissions œuvrent actuellement, conjointement avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pour écrire l’histoire de la Révolution algérienne, celle des hommes du mouvement nationaliste, ainsi que l’histoire des révoltes populaires qui n’ont pas cessé depuis le premier jour de l’occupation, a affirmé le ministre. M. Zitouni a présidé à l’occasion la cérémonie de distinction de plusieurs enseignants participant à cette rencontre, dont le second jour a été consacré au talent de fin stratagème du chahid et de tacticien militaire.



Le tournage du film

sur le chahid Larbi Ben M’hidi achevé



M. Tayeb Zitouni a affirmé que le tournage du film sur Larbi Ben M’hidi, réalisé par Bachir Derraïs, est achevé. S’exprimant au cours d’un point de presse, tenu en marge d’une visite de travail dans la wilaya d’Oum El-Bouaghi, à l’occasion de la commémoration du 60e anniversaire de la disparition de ce héros et symbole, le ministre a indiqué que le film, retraçant des pans de parcours militaire et politique, est actuellement en phase de traitement et d’assemblage. M. Zitouni a précisé, dans ce contexte, que le film sera projeté le 5 juillet prochain, à l’occasion des festivités du 55e anniversaire de l’indépendance nationale et de la fête de la jeunesse. Il a, par ailleurs, abordé d’autres volets, notamment les dossiers en suspens avec la France, à leur tête celui des archives, de même qu’il a évoqué le travail entrepris avec les consulats pour la restitution de ces archives, ainsi que les ouvrages et les revues qui ont traité la Révolution algérienne. S’agissant de l’écriture de l’histoire, Tayeb Zitouni a affirmé qu’il existe des ateliers de travail regroupant plusieurs secteurs, à l’instar de ceux de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la culture, des affaires religieuses et de l’éducation nationale, ajoutant que le ministère des Moudjahidine va octroyer au secteur de l’éducation 10 millions de livres pour enseigner aux élèves l’histoire du pays, écrite par des plumes algériennes.



En présence de personnalités nationales

Le moudjahid Mustapha Blidi inhumé au cimetière d’El-Alia



Le moudjahid Mustapha Blidi dit Si Mustapha, décédé lundi dernier, a été inhumé, hier après la prière du Dohr, au cimetière d’El-Alia (Alger), en présence de personnalités nationales et politiques, dont le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra. L’enterrement s’est également déroulé en présence de cadres de l’État, de moudjahidine, de compagnons d’armes du défunt, et d’une foule de citoyens. Dans une oraison funèbre, un des compagnons d’armes du moudjahid a précisé que l’Algérie «perd aujourd’hui un de ses héros de la lutte de libération contre le colonisateur français». Après avoir rappelé le parcours de lutte du défunt, il a mis en avant ses «qualités et la modestie qui le caractérisait». Le moudjahid Abdelkader Blidi est décédé lundi dans un hôpital de Genève, à l’âge de 82 ans, des suites d’une longue maladie. Né en 1935 à Blida, le défunt, qui a fait son apprentissage auprès de Souidani Boudjemaâ et Tayeb Djoughlali, avait intégré tôt les rangs de l’Armée de libération nationale (ALN) de la Zone VI (future wilaya IV) sous la conduite du colonel Amar Ouamrane et le commando Ali Khodja.

58e anniversaire de la mort du chahid commandant Allaoua Benbaâtouche

M. Saïd Abadou : « Préserver les principes du 1er Novembre »

Le devoir «nous impose d’évoquer les chouhada, de préserver les principes de la Révolution du 1er Novembre 1954 et de les concrétiser», a affirmé le secrétaire de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM), Saïd Abadou. Participant en compagnie du wali de Batna aux activités commémoratives du 58e anniversaire de la mort du chahid commandant Allaoua Benbaâtouche, M. Abadou a noté que le but de libérer le pays a été atteint, mais reste la bataille du développement et de la construction du pays qui, a-t-il insisté, doit être à la hauteur des sacrifices du peuple durant le combat libérateur.

Ces célébrations seront poursuivies, car elles permettent de faire connaître à nos jeunes les sacrifices de leurs aïeuls, a soutenu le secrétaire général de l’ONM, affirmant que Benbaâtouche, qui a participé à l’élaboration des résolutions du Congrès de la Soummam, est «un héros qui n’a pas encore eu la reconnaissance qui lui revient». Une conférence historique a été animée, à l’occasion, au lycée de Seggana par des moudjahidine qui ont évoqué la vie et l’itinéraire du chahid né le 16 décembre 1929 et mort le 3 mars 1959 près de Bouchegouf (Guelma), électrocuté par la ligne Morice sur la frontière entre l’Algérie et la Tunisie.

Une cérémonie de recueillement à la mémoire des chouhada a été organisée au village Tazakt de la même commune, à l’occasion, marquée également par la distinction des proches des deux chouhada Benbaâtouche et Zireg Mohamed Ennoui.