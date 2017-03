valorisation des acquis de la femme : Un intérêt particulier

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mounia Meslem, a affirmé, jeudi, que l'État algérien «accorde une attention et un intérêt particuliers à la sauvegarde et à la valorisation des acquis de la femme».

La ministre, qui s’exprimait à l’occasion d'une rencontre sur le rôle de la femme dans la résolution des conflits, a mis l’accent sur les réalisations enregistrées et les étapes franchies pour la promotion des femmes durant les deux dernières décennies, grâce à la sagesse politique et à la vision stratégique du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Évoquant, dans le même sens, «les efforts déployés pour préserver la femme contre le harcèlement sexuel et la violence familiale, à la faveur de plusieurs lois promulguées», la ministre a mis l'accent sur la stratégie nationale de soutien à l'entrepreneuriat féminin, visant l'accès de la femme au marché de l'emploi et la matérialisation du principe de parité consacré par les lois du pays.

Elle a rappelé la décision de l'Armée nationale populaire (ANP) d'ouvrir les portes de l'École des Cadets de la nation aux filles, «une décision fortement appréciée par l'opinion publique et engendrant un sentiment de fierté à l'égard des autorités publiques». Une mesure, a-t-elle ajouté, «à même de renforcer la confiance de la femme en soi, en sa société et en l'État de son pays».



Encourager la réconciliation en zones de conflit



Sur le plan international, Mme Meslem a précisé que l'action «brillante et remarquable de la femme algérienne dans le concert des nations a fait de notre pays, une référence en matière de traitement et de régulation des relations internationales, de propagation de la culture de paix, de non-ingérence et de réconciliation entre belligérants». Les principes de la politique étrangère de l'Algérie encourageant la réconciliation nationale en zones de conflit et la non-ingérence dans les affaires d'autrui sont des principes «constants et inaltérables». La préservation de la paix, a-t-elle soutenu, «ne passe pas forcément par les armes et les fronts de combats, mais par l'élimination des facteurs de tension et de discorde, qui peuvent, a-t-elle dit, engendrer davantage de déplacés, de réfugiés, d'orphelins et de veuves». «Et c'est malheureusement l'image qui nous ai envoyée chaque jour d'Afrique, d’Asie, d'Amérique latine, et même de certains pays d'Europe».



L’aide accordée aux catégories démunies, unifiée



Sur un autre registre, Mounia Meslem a révélé que l'aide accordée aux catégories démunies pour le mois du Ramadhan a été unifiée. Dans une déclaration à la presse, Mme Meslem a indiqué que le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a tenu une réunion avec les membres du gouvernement pour la préparation du mois de Ramadhan prochain, relevant qu'il a été décidé d'unifier l'aide qui sera accordée (en espèces ou sous forme de denrées alimentaires) aux familles nécessiteuses, au titre de cette opération de solidarité. Elle a souligné que «le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, qui accorde 74% de l'enveloppe de solidarité, fixera ultérieurement le montant qui sera alloué aux communes durant le mois de Ramadhan». «Il a été également décidé de laisser la liberté à chaque wilaya quant à l'attribution des aides pour les citoyens concernés, soit en espèces ou sous forme de produits alimentaires», a indiqué la ministre. Répondant à une question concernant les «dysfonctionnements» ayant émaillé cette opération durant les années précédentes, la ministre a souligné que les présidents d'APC «sont responsables des listes des bénéficiaires de ces aides», faisant état, par la même occasion, «d'instructions fermes du ministre de l'Intérieur pour le bon déroulement de l'opération». La ministre avait souligné, lors d’une précédente intervention, que l'État «n'abandonnera et ne renoncera pas» à sa politique sociale, en dépit de la situation économique difficile que traverse le pays. Elle a annoncé, à cette occasion, le lancement prochain d'une «nouvelle stratégie de solidarité nationale en adéquation avec la conjoncture économique», basée essentiellement sur «une prise en charge optimale des catégories démunies et la consolidation de l'action de sensibilisation en matière d'accompagnement». La ministre a indiqué que la loi de finances pour 2017 n'a pas fait abstraction des engagements nationaux en matière de politique sociale. Les transferts sociaux ont connu une augmentation, et la «politique de rationalisation des dépenses publiques adoptée par l'État n'a pas eu d'impact sur le volet social», a-t-elle indiqué. La consécration de la protection sociale dans les législations nationales a été renforcée, à la faveur du dernier amendement constitutionnel qui a vu l'introduction de nouvelles dispositions garantissant les droits des malades, des catégories démunies, des personnes aux besoins spécifiques, des femmes, des enfants et des personnes âgées.

Salima Ettouahria